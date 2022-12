Rob Edwards discute du limogeage de Watford, du bonheur à Luton et de la comparaison du club avec Forest Green | Nouvelles du football

Seulement 19 milles séparent Luton Town et Watford, deux rivaux historiques, mais aux yeux de Rob Edwards, il existe de fortes différences entre les clubs.

Edwards a été limogé par Watford en septembre après avoir subi seulement deux défaites en 10 matches de championnat, la dernière d’une longue série de nominations à court terme – leur huitième manager depuis 2020.

En juin – peu de temps après avoir été nommé après avoir guidé Forest Green vers la promotion au troisième niveau du football anglais pour la première fois – le directeur général de Watford, Scott Duxbury, a promis qu’ils resteraient aux côtés du Gallois « contre vents et marées ». Mais la réalité était bien différente.

En revanche, Luton a été une image de stabilité ces derniers temps. Nathan Jones a pris en charge plus de 300 matchs en deux périodes avant de partir rejoindre Southampton en Premier League juste avant la pause de la Coupe du monde, donnant à Edwards l’opportunité d’intervenir et de le remplacer à Kenilworth Road.

Il est convaincu que sa deuxième expérience en tant que directeur de championnat sera très différente de la première.

“Je ne pense pas que nous ayons même eu l’occasion d’échouer en 10 matches de championnat”, a déclaré Edwards à propos de son passage à Watford, avant le match de dimanche contre Millwall, en direct sur Ciel Sports Football et Événement principal.

Image:

Rob Edwards a été limogé par Watford après seulement dix matchs





“Nous étions à un point des play-offs ou quoi que ce soit et nous commencions à remettre les joueurs en forme, mais regardez, c’est fait et je suis à l’aise avec ça. Je suis entièrement concentré sur Luton Town maintenant et si cela ne s’était pas produit, je ne serais pas ici et je suis vraiment très heureux que je le sois.

“Mes yeux étaient grands ouverts. Je savais que cela pouvait arriver, c’est la nature du football en équipe première. Cela aurait pu arriver à Forest Green, il y a toujours un élément de risque lorsque vous prenez un travail des deux côtés – le club vous donne le chance et évidemment vous y allez, mais parce que c’était une si courte période de temps, il était difficile d’échouer dans ce laps de temps.

“J’aurai appris des choses et j’ai réfléchi. Je serai mieux grâce à ça, mais sans ça, je ne serais pas là maintenant. Après quelques semaines, je me sens chez moi ici.

“Bien sûr, cela vous frustre parce que je ne voulais pas perdre mon emploi et je pensais que nous pouvions réussir là-bas, mais je pense que quiconque est entraîneur-chef ou manager sent qu’il doit se soutenir et qu’il peut réussir où qu’il soit. sommes à.

Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Middlesbrough et Luton



“Mais c’est arrivé et je l’ai traité assez rapidement. C’était pendant cette trêve internationale, je n’entrerai pas dans les détails mais je ne l’ai pas senti venir. Cependant, c’est arrivé et c’est le football.”

Edwards a hérité d’une équipe qui en a surpris plus d’un en atteignant les barrages du championnat la saison dernière avant de s’incliner face à Huddersfield sur deux matches âprement disputés. Une fois de plus, ils visent à être “dans le shake up”, selon les mots de leur nouveau manager.

Il était lié à un certain nombre de postes vacants après avoir quitté Vicarage Road, y compris Middlesbrough – qui a battu Luton avec un vainqueur du temps d’arrêt lors du premier match d’Edwards en charge le week-end dernier.

Mais l’ancien défenseur central était convaincu que Luton était la bonne occasion de revenir après des conversations initiales avec le directeur général Gary Sweet et la légende du club et responsable du recrutement Mick Harford.

Edwards a déclaré: “Cela me remplit de confiance qu’ils donnent, historiquement, beaucoup de temps aux managers ici.

“Les conversations que j’ai eues avec le club de football, ils veulent essayer de nous aider autant que possible et nous aider à construire quelque chose pour aller de l’avant et faire progresser le club. On dirait qu’il y a des similitudes avec Forest Green et ce premier que nous pris là où Mark Cooper avait cinq ans avant moi.

“C’est pourquoi venir ici était la bonne chose. Ce qui était important dans le suivant, c’était que je choisisse le club et les propriétaires pour lesquels je vais travailler et avec autant qu’eux me choisissaient.

“Ils donnent la priorité aux gens. Bien sûr, nous sommes tous compétitifs, nous voulons gagner des matchs de football et construire et tout le monde veut accéder à la Premier League, mais il y a aussi un réalisme. Il y a un côté humain en eux et j’aime vraiment ça .

“Nous avons parlé de beaucoup de choses, des familles et de la maison, pas seulement de la pelouse et du football, et j’ai aimé ça.

Rob Edwards s’est entretenu avec SSN après sa nomination en novembre, disant qu’il était heureux d’avoir l’opportunité de construire quelque chose au club après avoir signé un contrat de trois ans et demi.



“Ils ont fait du bon travail, ils ont réalisé des choses brillantes la saison dernière et ils ont continué ainsi cette saison. Je pense que ce serait stupide d’entrer et de dire” oubliez ça, nous allons suivre cette voie maintenant “. Nous faites bien des tas de choses, continuons à le faire et améliorons-nous.

“Alors construisons et évoluons et améliorons-nous et grandissons à mesure que nous avançons. Nathan aurait voulu faire cela aussi s’il était resté ici; s’améliorer et continuer à s’améliorer chaque semaine, chaque mois et chaque match.”

Edwards a parlé à son prédécesseur Jones peu de temps après sa nomination – un SMS d’Edwards a été répondu presque instantanément par un appel téléphonique et une référence stellaire sur le club dans lequel il était arrivé.

Maintenant, le défi pour Edwards est d’être adopté par les supporters de la même manière que Jones et Harford – un intérimaire populaire et réussi – l’ont été ces dernières années.

Image:

Nathan Jones a guidé Luton vers les barrages du championnat la saison dernière





“Je ne vais jamais rivaliser avec Mick, je ne peux pas rivaliser avec Mick”, a plaisanté Edwards.

“Je ne peux être que moi. Je ne suis pas Nathan, je ne suis certainement pas Mick. Nous ferons de notre mieux pour ce club de football et c’est ce que nous avons dit lorsque nous avons rencontré des supporters. Nous ne pouvons jamais garantir une victoire, J’aimerais que vous le puissiez, mais vous pouvez garantir que nous donnerons absolument tout et que les joueurs laisseront tout tomber.

“Nos fans sont vraiment intelligents et ils comprennent cela. Ils veulent cet esprit combatif, ils veulent que nous donnions tout pour le badge et si nous le faisons, ils l’apprécieront.

“Il [Nathan] a parlé en termes si élogieux du club de football – les joueurs, le personnel, les gens, les supporters et c’était vraiment rafraîchissant et agréable pour moi d’entendre ces choses vraiment.

“Si je voulais un conseil, je sais qu’il serait heureux de le donner, mais c’était plus une conversation sur les gens et le club de football. Il était tellement positif à ce sujet.”