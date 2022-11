Rob Delaney veut que vous sachiez comment il se sent (cela peut gâcher votre journée)

Au milieu de notre conversation, Delaney a fait une pause afin qu’il puisse essayer de marquer une réservation convoitée pour nager dans un étang à proximité. “A Heart That Works” commence par une histoire sur sa peur de mourir dans les étangs et les lacs, et les tentatives de sa femme pour l’inciter à participer à ses baignades fréquentes (parce qu’elle pense qu’il va l’apprécier, pas parce qu’elle essaie de le torturer ). À un moment donné après la mort d’Henry, ses parents ont suivi un cours de plongée sous-marine. Lors d’un éclair de panique dans l’eau sombre, Delaney écrit qu’il était «en harmonie avec le fait de savoir que mon fils est mort et que ma propre mort me verrait franchir une porte qu’il avait franchie. Nous partagerions une chose de plus ensemble.

La réservation s’avère compliquée, nécessitant des numéros de carte de crédit et trop d’informations à gérer pour Delaney à ce moment-là. Nous avons donc recommencé à parler de son livre, à quel point Henry était drôle, à écrire et à vivre avec le chagrin. Je lui ai demandé si ses sentiments sur la comédie, ou ses idées sur l’humour, avaient changé depuis la mort d’Henry.

Ses 1,5 million d’abonnés sur Twitter font toujours des blagues sur Exercices de Kegel et celui de sa femme petit ami imaginaire, mais Delaney tweete également sur Henry et les associations caritatives pour enfants. “Je dois rire”, a-t-il dit. “J’ai toujours eu le petit truc mental où ne pas faire de comédie serait mourir. Maintenant c’est pareil. Je mourrais quand même si je ne riais pas et ne faisais pas de drôles de choses, donc c’est toujours un besoin désespéré que je nourris.