« Pour la Semaine de la sensibilisation au chagrin, l’acteur, comédien et écrivain @robdelaney nous a expliqué comment son point de vue sur l’espoir a changé après avoir perdu son fils # R4Today », a également déclaré le tweet, qui comprenait l’audio.

Delaney et sa femme, Leah, ont perdu Henry, 2 ans, en 2018 après une bataille de deux ans contre une tumeur au cerveau.

« Comme beaucoup de gens, j’avais peur de mourir », a déclaré la star de « Catastrophe » dans l’enregistrement. « Mais il y a un peu moins de trois ans, notre plus jeune fils, Henry, est mort d’une tumeur au cerveau. Il se trouve qu’il est mort le matin de mon 41e anniversaire. Ainsi, la signification de cette date a été échangée contre quelque chose de bien plus grand et plus puissant. . «

Delaney a dit qu’il ne savait pas où son fils est allé après la mort « mais je sais que je le saurai quand je mourrai. »

« À tout le moins, j’aurai l’occasion de vivre quelque chose que Henry a vécu. Et c’est merveilleux », a-t-il déclaré. « Cette connaissance m’apporte la paix. Je ne dirai pas » je ne peux pas attendre « parce que je peux. »

Il a également expliqué comment la perte avait changé sa relation avec ses trois autres fils, dont un maintenant âgé de 2 ans, né après le décès d’Henry.

«Je ne sais pas si la mort d’Henry m’a fait aimer davantage ses frères, mais cela m’a certainement fait mieux les aimer», a déclaré Delaney. «Parce que quand je les tiens maintenant, je sais ce qu’ils sont vraiment. Ce sont des rassemblements temporaires de poussière d’étoiles, tout comme Henry.

«Je suis ici maintenant, mais un jour, je serai là où Henry est», conclut-il. « Je vais devoir mourir pour y arriver, mais ça me va. »