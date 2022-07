Rob Burrow: le gouvernement a du «sang sur les mains» pour un retard de recherche de 50 millions de livres sterling sur le MND | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Il y a eu un moment spécial pour la légende des Rhinos de Leeds, Rob Burrow, alors que tout le parc de St James l’a applaudi lors de leur match Magic Weekend contre Castleford Tigers plus tôt ce mois-ci.

Rob Burrow dit que le gouvernement a “le sang sur les mains” à cause du retard dans la réalisation d’une promesse de fournir 50 millions de livres sterling pour les efforts visant à trouver un remède à la maladie du motoneurone.

L’ancien joueur de Leeds et de Grande-Bretagne, 39 ans, est devenu un chef de file de la campagne de sensibilisation au MND, ayant reçu un diagnostic de maladie en phase terminale en décembre 2019.

Le gouvernement s’est engagé en novembre dernier à mettre 50 millions de livres sterling à la disposition de la Motor Neurone Disease Association dans le cadre d’un investissement de 375 millions de livres sterling dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, mais, huit mois plus tard, les scientifiques n’ont pas encore vu l’argent, laissant Burrow frustré et en colère.

“J’ai 100 choses à dire à ce gouvernement mais je m’en tiendrai à une”, a déclaré Burrow à l’agence de presse PA.

“Les personnes atteintes de MND n’ont pas le luxe d’attendre. C’est comme s’il n’y avait aucune urgence à donner à nos chercheurs scientifiques l’opportunité de rejoindre la course pour trouver un traitement efficace alors que six personnes meurent chaque jour d’une maladie du motoneurone.

“Il y a du sang sur vos mains, ce gouvernement et les fonctionnaires, avec la bureaucratie que vous mettez en place.”

La position de Burrow est soutenue par sa femme et soignante à plein temps Lindsey, qui a déclaré: “J’espère qu’un jour un remède sera trouvé, mais nous avons besoin que le gouvernement britannique soutienne les personnes atteintes de MND et fournisse plus de financement pour la recherche sur la maladie .

“En septembre 2021, le Premier ministre et le secrétaire à la Santé ont promis 50 millions de livres sterling pour la recherche, mais aucun argent n’a encore été reçu par les chercheurs du MND.

“Un tiers des personnes atteintes de MND meurent dans l’année suivant le diagnostic et n’ont pas le temps d’attendre.”

La famille Burrow a parlé de son travail caritatif et des maillots qu'elle a conçus pour le match Magic Weekend des Rhinos de Leeds plus tôt ce mois-ci contre les Castleford Tigers.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à PA: “Nous avons investi des millions de livres dans la recherche sur les maladies des motoneurones, ce qui a conduit à des avancées majeures dans la compréhension de la maladie.

“Par exemple, le financement a soutenu des essais cliniques d’un médicament réutilisé, Triumeq, qui s’est révélé prometteur pour réduire un type de virus dans le cerveau censé tuer les motoneurones.

“Nous restons déterminés à dépenser au moins 50 millions de livres sterling supplémentaires pour aider à trouver un remède et les chercheurs peuvent demander un financement au National Institute for Health and Care Research et au UK Research and Innovation.”

Burrow, qui avait deux ans à vivre au moment de son diagnostic, affirme que son état ne s’est pas aggravé depuis qu’il a commencé à prendre un médicament d’immunothérapie utilisé dans des essais cliniques pour divers types de cancer.

“J’utilise proluekin sous forme d’IL-2”, a-t-il déclaré. “Je prends ce médicament depuis près de deux ans et je n’ai pas empiré depuis que je prends ce médicament contre le cancer.”

Burrow a fourni une mise à jour sur sa bataille avec MND dans un nouveau chapitre de son autobiographie, “Too Many Reasons to Live”, qui est maintenant sorti en livre de poche, et a conservé son célèbre sens de l’humour malgré le fait d’être confiné à un fauteuil roulant et d’être capable uniquement pour parler à l’aide de la technologie vocale.

“Cela fait 18 mois que je suis comme ça et je me suis habitué à être comme ça”, a-t-il déclaré. “J’ai été un observateur professionnel de coffrets.”

Avec un ami proche Kevin Sinfield, l’ancien capitaine de Leeds et d’Angleterre, Burrow a récemment terminé le Leeds 10k dans un fauteuil roulant spécialement adapté pour collecter des fonds pour la Leeds Rhinos Foundation et le Rob Burrow Center for MND.