Rob Burrow : Je n’ai aucun regret d’avoir joué à la ligue de rugby malgré la bataille de MND ; “Mes enfants peuvent pratiquer le sport qu’ils désirent” | Actualités de la Ligue de Rugby

Rob Burrow a reçu un diagnostic de MND en 2019 et a fait campagne pour plus de recherche sur la maladie

Rob Burrow dit qu’il n’a aucun regret d’avoir joué à la ligue de rugby et qu’il ne découragerait pas ses enfants de suivre ses traces malgré sa bataille contre la maladie du motoneurone.

L’ancien demi de mêlée de Leeds et de Grande-Bretagne est désormais confiné à un fauteuil roulant et incapable d’effectuer des fonctions de base sans aide, car la maladie des motoneurones s’empare de plus en plus de son corps.

Selon une nouvelle étude, les anciens joueurs de rugby sont 15 fois plus susceptibles de souffrir de MND que la personne moyenne, mais Burrow, qui a été diagnostiqué avec la maladie en décembre 2019, n’est pas entièrement convaincu par les résultats.

“C’était un si petit échantillon que je ne peux pas vraiment commenter”, a déclaré Burrow.

“Plus de recherches doivent être faites.”

Burrow, qui a remporté huit titres de Super League au cours de sa brillante carrière avec les Rhinos, insiste sur le fait qu’il ne changerait rien à son passé et serait heureux que les enfants Macy (10), Maya (7) et Jackson (3) se mettent au rugby.

“J’aimerais que mes enfants fassent tous les sports qu’ils désirent”, a-t-il déclaré en utilisant la technologie de reconnaissance oculaire.

“Il n’y a aucune preuve que quoi que ce soit cause MND. Je pense que j’ai eu tellement de malchance que j’ai attrapé la maladie.

“Les points positifs l’emportent sur les points négatifs. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui sans l’expérience que j’ai acquise en jouant au rugby, les amitiés, les liens et les expériences de vie, en parcourant le monde.”

Rob et sa femme Lindsey, qui s’occupe de son mari à plein temps malgré le fait qu’ils doivent s’occuper de leurs trois jeunes enfants et qu’ils occupent un emploi de physiothérapeute, participent à un documentaire pour mettre en lumière ce que c’est que de vivre avec une maladie du motoneurone , Burrow affirmant qu’il “ne cède pas, jusqu’à mon dernier souffle” car il a “trop ​​​​de raisons de vivre”.

“Je suis prisonnier de mon propre corps, c’est ainsi que MND vous attrape. Les lumières sont allumées mais personne n’est à la maison”, déclare Burrow.

Lindsey s’ouvre également sur les difficultés rencontrées par la famille et envisage un avenir sans son amour d’enfance.

“Je suis hors de ma zone de confort, mais en fin de compte, il ne s’agit pas de nous”, a-t-elle déclaré.

“La raison de faire cela est de sensibiliser à la brutalité, à la cruauté et à la dévastation du MND et au fait que cela n’affecte pas seulement la personne, cela affecte toute la famille.

“Le fait que je fasse une interview n’est rien comparé à ce que vivent Rob et de nombreux autres malades, cela le met en perspective et, si nous pouvons aider une autre personne ou sensibiliser davantage et plus de fonds pour la recherche, cela ne peut être qu’une bonne chose.

“C’est vraiment difficile de faire ces interviews, mais je ne veux pas que les gens soient tristes.

“Oui, c’est une histoire triste, mais il y a aussi beaucoup d’espoir là-dedans, voir les enfants et à quel point ils aiment la vie.”

Sinfield: la ligue de rugby plus sûre que jamais grâce aux protocoles

L’ancien coéquipier et ami proche de Burrow, Kevin Sinfield, a déclaré que l’évolution des protocoles de la ligue de rugby a rendu le sport “plus sûr que jamais” malgré les inquiétudes persistantes concernant l’impact à long terme des collisions à la tête.

Les commentaires de Sinfield sont intervenus quelques heures avant qu’un groupe de plus de 75 anciens joueurs ne soit sur le point de lancer une action en justice contre la Rugby Football League (RFL), alléguant une négligence en ne prenant pas de “mesures raisonnables” pour se protéger contre des conditions neurologiques irréversibles.

L’ancienne star de Leeds Rhinos doit se lancer dans son dernier défi pour collecter des fonds pour la recherche sur la maladie du motoneurone et courra sept ultra-marathons consécutifs, commençant à Édimbourg et se terminant à la finale de la Coupe du monde de rugby à Manchester.

Il a déclaré à Desert Island Discs de BBC Radio Four: “Je pense qu’avec les progrès médicaux dans le sport et la façon dont ils sont régis, les joueurs sont mieux soignés qu’ils ne l’ont jamais été.

“Les organes directeurs ont travaillé très dur pour éliminer autant de collisions à la tête que possible, et ensuite comment ces collisions à la tête sont surveillées et soignées, les protocoles qui sont actuellement en place sont meilleurs.

“Je dirais que c’est plus sûr maintenant que ça ne l’a jamais été de faire du sport.

“Cependant, il y aura toujours des collisions à la tête. Si nous supprimions tout contact avec le rugby et que cela devenait quelque chose de très différent de ce à quoi il ressemble aujourd’hui, beaucoup de gens arrêteraient de jouer.”