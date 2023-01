Rob Burrow: Beep Beep Burrow est prêt pour le tant attendu à Doncaster pour Jedd O’Keefe et Good Racing Company | Nouvelles de la course

Beep Beep Burrow, nommé en l’honneur de l’ancienne star de la ligue de rugby Rob Burrow, est prêt à faire ses débuts tant attendus sur Sky Sports Racing à Doncaster samedi.

Le hongre, qui est formé par Jedd O’Keeffe, appartient à la Good Racing Company Ltd et fera campagne pour collecter des fonds pour la Motor Neurone Disease Association, une maladie dont Burrow a été diagnostiqué en 2019.

Burrow s’est mérité le surnom de “Beep Beep Burrow” pendant son séjour à Leeds Rhinos et il a été transféré au cheval, qui poursuivra le travail commencé par l’ancien détenu d’O’Keeffe Burrow Seven – a pris sa retraite en raison d’une blessure en novembre après une poignée de parcours prometteurs.

Beep Beep Burrow avait été déclaré courir sur Town Moor plus tôt ce mois-ci, avec un revers le jour excluant le cheval à la dernière minute.

Heureusement, le coureur d’O’Keefe n’a été boiteux que pendant une courte période et retournera maintenant à Doncaster pour le Bonne chance Beep Beep Burrow Open NH Flat Race en direct sur Sky Sports Racing à 16h25.

Image:

Rob Burrow avec Burrow Seven l’année dernière





“C’est une journée très spéciale et nous l’attendons avec impatience”, a déclaré O’Keefe à Sky Sports Racing. “Cela a été légèrement retardé pour une raison ou une autre, avec des problèmes au sol avant Noël, puis une blessure” anormale “où il est resté boiteux pendant 24 heures.

“Le cheval a fait son dernier entraînement ce matin [Wednesday] et nous sommes prêts à partir.

“Il est venu chez nous à l’automne et a fait du bon travail. Il est très athlétique et il bouge bien, donc je pense que le terrain de samedi lui conviendra.

Image:

L’entraîneur Jedd O’Keefe pose avec Beep Beep Burrow à sa base de Middleham





“Nous avons le sentiment qu’il finira peut-être par vouloir deux milles et demi ou trois milles avant trop longtemps, donc deux milles dans un pare-chocs pourraient être du bon côté pour lui, mais je peux le voir bien finir.”

Burrow et sa famille devraient être au bord de la piste pour encourager leur coureur, comme ils l’ont fait pour Burrow Seven – qui se prépare maintenant à une carrière d’ambassadeur des chevaux de course.

“Rob a nommé le cheval lui-même d’après son surnom à Leeds Rhinos et cela reflète définitivement sa personnalité”, a expliqué O’Keefe. “On m’a dit que Rob et sa famille seront là samedi, ce qui sera super.

Image:

Beep Beep Burrow de Rob Burrow devrait faire ses débuts à Doncaster





“Il vient dans la cour quand nous le pouvons et il est très évident qu’il prend énormément de plaisir à voir les chevaux.

“Ayant été un athlète de haut niveau dans sa carrière, il comprend le processus d’entraînement des chevaux pour les préparer aux courses.”