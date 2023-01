Rob Baxter: les chefs d’Exeter se préparent à la sortie de Jack Nowell après 10 ans | Déménager à l’étranger mettrait fin à sa carrière en Angleterre | Actualités du rugby à XV

Jack Nowell est en fin de contrat chez Exeter Chiefs à la fin de la saison

Rob Baxter dit qu’il doit prévoir que l’ailier anglais Jack Nowell ne fasse pas partie de l’équipe d’Exeter la saison prochaine, tandis qu’un déménagement à l’étranger mettrait fin à la carrière anglaise de ce dernier.

Nowell, un vice-capitaine anglais sous Eddie Jones qui a connu une carrière réussie de 10 ans à Exeter, est en fin de contrat avec les Chiefs à la fin de ce mandat.

Il a été fortement lié à un déménagement en France, à la suite des coéquipiers des Chiefs Luke Cowan-Dickie et Sam Simmonds, qui rejoindront Montpellier, champion du Top 14, après la Coupe du monde de rugby en France plus tard cette année.

Alors que le directeur du rugby d’Exeter, Baxter, affirme que rien n’a encore été décidé sur l’avenir du club de Nowell, 29 ans, il semblerait qu’une sortie de Sandy Park soit probable.

Un déménagement en France mettrait également fin à la carrière de test du joueur avec l’Angleterre, avec la politique de sélection de la RFU telle que les joueurs jouant en dehors de l’Angleterre ne sont pas éligibles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’être sans Nowell la saison prochaine, Baxter a répondu: “Oui. Je dois prévoir qu’il ne sera pas là. C’est la situation actuelle.

Baxter a confirmé cette semaine qu’Exeter prévoyait un avenir sans Nowell

“Avec Jack, cela a été très ouvert dans toutes les conversations. Il n’y a eu aucun problème.

“Je ne demande pas à Jack tous les jours ce qui se passe et il ne me demande pas tous les jours ce qui se passe.

“L’accord que nous avons est que si je trouve un joueur de remplacement dont j’aime le look, nous allons le signer. Il en est conscient. Jack cherche actuellement sur le marché ce qu’il veut regarder.

“S’il revient vers moi avant que nous signions quelqu’un, nous pouvons parler. S’il revient après nous avoir signé quelqu’un qui l’a remplacé et que la salle de plafond salarial n’est pas là, alors ce n’est pas là.

“C’est un scénario très ouvert. Je suppose qu’il n’est pas là et je pense qu’il suppose qu’il s’en va.

“Autant qu’aucun contrat n’a été signé – et qu’il n’y a pas de réponse définitive pour vous – nous passons à autre chose. Si cela répond à votre question, c’est tout ce que je peux dire.

Un déménagement à l’étranger mettrait fin à la carrière de test de Nowell avec l’Angleterre, dont il était vice-capitaine sous Eddie Jones.

“Si ‘Nowellsy’ se retourne vers moi, s’approche et dit ‘vas-y alors Rob, asseyons-nous et essayons d’obtenir un contrat’, alors je serais ravi.”

Nowell, qui se rapproche de 50 sélections en Angleterre, a fait ses débuts à Exeter en 2012 et a enregistré plus de 150 apparitions.

Il est devenu le premier Lion britannique et irlandais des Chiefs lorsqu’il a été sélectionné pour la tournée néo-zélandaise cinq ans plus tard en 2017 et il a aidé Exeter à remporter des titres de Premiership et d’Europe.