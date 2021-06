Rob Baxter fait l’éloge des Exeter Chiefs alors qu’ils atteignent la sixième finale consécutive de la Premiership Gallagher | Nouvelles du rugby à XV

Le directeur du rugby des Exeter Chiefs, Rob Baxter, regarde pendant la demi-finale du Gallagher Premiership Rugby

Le patron d’Exeter, Rob Baxter, a salué l’intensité de son équipe après que les Chiefs ont atteint leur sixième finale consécutive de Premiership Gallagher.

Les champions en titre de la ligue affronteront les Harlequins à Twickenham samedi prochain après avoir battu leurs adversaires en barrages, les Sale Sharks 40-30.

Exeter cherche maintenant un troisième titre en cinq saisons, et Baxter a déclaré: « Crédit aux joueurs. Ils ont dû creuser profondément la semaine dernière (Exeter a battu Sale 20-19 lors de leur dernier match de saison régulière), et ils ont fait de même encore une fois, même si je pensais que nous avions plus de contrôle aujourd’hui.

« Il y a eu les difficultés de la semaine avec les deux gars (Sam Skinner et Dave Ewers) bannis. C’était dur pour nous.

« Mais nous sommes arrivés, nous étions percutants et nous avons commencé le match avec une grande intensité. Nous avons réussi à maintenir cela pendant la majeure partie du match.

« La plupart de nos erreurs et erreurs sont venues d’un réel enthousiasme à faire les choses, et je prendrai cela n’importe quel jour de la semaine. Où nous en sommes maintenant, je suis très heureux. »

Exeter a marqué deux essais tandis que le centre anglais de Sale, Manu Tuilagi, était hors du terrain à la suite d’un carton jaune à la cinquième minute après qu’un bras oscillant a touché le flanker des Chiefs Richard Capstick, qui est parti et n’est pas revenu.

Jack Nowell a été impressionnant à l’arrière pour les Chiefs

Le retour de Jack Nowell a vu le capitaine écossais Stuart Hogg faire place et descendre sur le banc, et Baxter a déclaré: « C’était difficile pour Stuart. À un moment donné, nous allions faire revenir Jack Nowell, puis je dois faire le appel.

« (Ailes) Tom O’Flaherty et Alex Cuthbert vont bien, donc malheureusement pour Stuart, c’est lui qui a raté le match. C’est comme ça que ça marche.

« Quand vous avez trois ou quatre très bons joueurs jouant pour trois positions, quelqu’un manque à chaque fois. C’était Stuart cette fois. Ce ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine. »

Et lors de la rencontre de la semaine prochaine, Baxter a ajouté : « Ces joueurs des Harlequins ont réalisé une excellente seconde mi-temps aujourd’hui (contre Bristol). C’était un match de rugby fantastique.

« Ma plus grande inquiétude est que nous ayons concédé 30 points, et cela vous fait penser à ce contre quoi nous devrons nous défendre la semaine prochaine.

« J’espère que nous pourrons garder le ballon et annuler leur menace. »

Sale, qui s’efforce d’atteindre une première pièce maîtresse de Twickenham depuis 2006, a eu ses moments, notamment le doublé du centre Rohan Janse Van Rensburg, tandis que l’ouvreur Robert Du Preez a marqué 13 points, avant que le numéro huit Dan Du Preez ne marque un essai tardif que Kieran Wilkinson a converti .

« Le match a été perdu dans les 20 premières minutes », a déclaré le directeur du rugby de Sale, Alex Sanderson.

Henry Slade des chefs d’Exeter et Tom Curry des Sale Sharks s’entretiennent après le coup de sifflet final

« Quand la gueule de bois s’estompera mardi et que nous prendrons du recul, nous serons très heureux du chemin parcouru.

« Nous avons parcouru un long chemin. Nous avions cinq gars âgés de 20 ans ou moins et ils ont dominé. C’est excitant.

« Nous ne ferons que monter en puissance, et ce ne sera pas la dernière fois que nous serons ici.

« Il s’agissait de poser une base vraiment solide, une base solide sur laquelle s’améliorer et s’appuyer, et nous l’avons fait, en regardant en arrière dès maintenant. »