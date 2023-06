«Roast and Ride»: la primaire républicaine s’accélère avec des motards, des barbecues et un trou en forme de Trump

Jil y avait des balles de foin et des Harley-Davidson. Il y avait du porc en tranches et des accessoires de campagne. Il y a eu des discours sérieux sur la défaite des démocrates pour reconquérir la Maison Blanche. Mais au centre de tout cela se trouvait un trou en forme de Donald Trump.

La primaire présidentielle républicaine de 2024 a véritablement débuté samedi lorsque huit candidats – moins Trump – ont participé au «Roast and Ride» du sénateur de l’Iowa Joni Ernst, une combinaison de barbecue et de balade à moto.

L’événement annuel est une tranche de pur Americana. Lorsqu’un jeune pasteur a offert une prière à l’arrière d’une camionnette devant une grande grange jaune appartenant à Harley-Davidson, les motards ont enlevé leurs casquettes, les ont placées sur leur cœur et ont baissé la tête. Le convoi a roulé en formation décalée devant des églises, des maisons de banlieue avec des pelouses tondues, des centres commerciaux et des terres agricoles vallonnées jusqu’au parc des expositions de l’État de l’Iowa.

Ron DeSantis dit qu’il « détruira le gauchisme » aux États-Unis s’il est élu président En savoir plus

Mike Pence, qui devrait faire son entrée dans le premier officiel la semaine prochaine, était le seul espoir de la Maison Blanche à participer au défilé caritatif. L’ancien vice-président, qui aura 64 ans la semaine prochaine, conduisait un vélo bleu cobalt et portait un jean, des bottes, un casque blanc et un gilet en cuir noir avec des patchs qui disaient « Indiana », « Pence », « rolling thunder » et des messages de soutien de l’armée.

Pence faisait partie des aspirants républicains qui, s’exprimant devant des balles de foin et un aperçu de la carte de l’Iowa, ont prononcé des discours d’environ 10 minutes chacun à l’intérieur d’un bâtiment au toit en bois où environ un millier d’électeurs ont déjeuné sur des nappes vertes. Mais aucun n’a mentionné Trump par son nom, donnant l’impression d’un parti dans le déni.

Des motocyclistes, dont Mike Pence, roulent pendant le rallye Roast and Ride à Des Moines. Photographie : Dave Kaup/Reuters

L' »appel au bétail » de deux heures a également rendu tangible un dilemme auquel sont confrontés les républicains alors qu’un champ croissant menace de diviser l’opposition à Trump, permettant à sa base de soutien solide de prévaloir comme lors de la primaire de 2016.

« Cela m’inquiète parce que ma famille est également divisée : je suis mariée à un partisan de Trump, donc je connais ce soutien de base dont Trump bénéficie », a déclaré Marie Andries, 74 ans. « Tout le monde a le droit de se présenter à la présidence, mais cela nuit en quelque sorte au processus primaire.

Andries soutient le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en raison de sa promotion des droits des parents. « Trump a fait du bon travail pendant qu’il était en fonction, mais je veux juste du sang plus jeune et plus récent à la Maison Blanche », a-t-elle ajouté. « Je voterais pour DeSantis, pas pour Trump cette fois. »

DeSantis a été rejoint lors de l’événement par sa femme, Casey, qui portait une veste en cuir noire par temps de 86 degrés avec les mots « Where Woke Goes to Die », un contour de la Floride et l’image d’un alligator sur le dos. Elle a montré à leurs trois jeunes enfants l’intérieur d’une cabine de tracteur.

Le gouverneur lui-même – clôturant sa première semaine en tant que candidat officiel après un blitz de trois États à vote anticipé – s’est entretenu avec les électeurs, a serré la main, a donné des autographes et a signé la Bible d’un homme qui a remercié DeSantis d’avoir « tenu tête à Disney ». . Il a posé pour une photo avec un autre homme portant une casquette qui disait « Est-ce le paradis ? Non, c’est l’Iowa » – répliques du film de baseball romantique Field of Dreams.

Mike Pence au rallye de l’Iowa. L’ancien vice-président « est sorti léger par rapport aux autres », a déclaré un spectateur. Photographie : Dave Kaup/Reuters

Vêtu d’une chemise à carreaux et d’un jean, DeSantis – deuxième derrière Trump dans les sondages – a été le dernier orateur et peut-être le plus énergique du rassemblement et a provoqué la réponse la plus enthousiaste. Il a défendu sa réponse à la pandémie de coronavirus – « Nous avons choisi la liberté plutôt que le faucisme » – et a pris un coup indirect à Trump en insistant : « Le leadership n’est pas une question de divertissement… Le leadership est en fin de compte une question de résultats et c’est ce que nous faisons dans l’État de Floride. ”

Le début mou de DeSantis pour la course 2024 ravit Trump mais la bataille n’est pas terminée En savoir plus

Il était provocant dans la défense de sa bataille avec Disney au sujet de la loi de Floride restreignant la discussion sur le genre et la sexualité dans les écoles. « Je défends les personnes que je représente : je ne sous-traite pas mon leadership avec des entreprises éveillées », a-t-il déclaré sous les applaudissements.

DeSantis a noté que certains républicains ont critiqué sa position. «Mais je peux vous dire tout de suite que nous défendons la protection de nos enfants. Nous nous battrons contre quiconque cherche à les priver de leur innocence et, sur ces principes, je ne ferai aucun compromis. Je me tiens ici.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien membre du Congrès a utilisé le langage de Churchill en promettant de lutter contre les politiques progressistes qui sont allées trop loin : « Le virus de l’esprit éveillé représente une guerre contre la vérité, nous allons donc mener une guerre contre le monde. Nous combattrons le réveil dans l’éducation. Nous combattrons le réveil dans les entreprises. Nous combattrons le réveil dans les couloirs du Congrès. Nous ne nous rendrons jamais, jamais à la foule éveillée. Nous ferons de l’idéologie éveillée – laissez-la à la poubelle de l’histoire. C’est parti. »

Pancartes au rallye de Des Moines. Le nombre croissant d’aspirants présidentiels républicains menace de diviser l’opposition à Trump. Photographie : Dave Kaup/Reuters

De telles remarques ont été bien accueillies par la foule mais DeSantis n’a pas dominé comme cela avait semblé possible il y a six mois. L’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, l’homme d’affaires du Michigan Perry Johnson, l’auteur Vivek Ramaswamy et l’animateur de radio conservateur Larry Elder ont également pris la parole lors de l’événement.

Pourtant, Trump était l’amour qui n’ose pas dire son nom alors que tous les candidats dansaient autour des mentions de l’ancien président. Haley a répété une version d’une ligne qu’elle a utilisée en tant que candidate qui semble faire allusion à Trump, âgé de 76 ans, et à ses innombrables controverses : « Il est temps pour un leader de nouvelle génération. Nous devons laisser derrière nous les bagages de la négativité.

Les candidats se sont concentrés sur des thèmes conservateurs similaires : fustiger Joe Biden, attaquer l’idéologie «réveillée», promettre des politiques dures sur la Chine et la frontière américano-mexicaine et des restrictions sur l’avortement et des politiques d’affirmation de genre. Scott, qui est afro-américain, a regardé une mer de visages blancs et a plaisanté: « Je suis parfois difficile à manquer. »

Mais l’événement a rarement généré les feux d’artifice bruyants d’un rassemblement de campagne Trump.

Jerry Kennon, 70 ans, qui participe au « Roast and Ride » chaque année depuis huit ans, a déclaré : « Je les ai trouvés formidables. Au risque de paraître dur, Pence est sorti léger par rapport aux autres. Nikki Haley : super. DeSantis l’a très bien clôturé. Les autres gars, certains dont je n’avais jamais entendu parler. Ils ont bien montré. Je ne suis pas sûr qu’ils auront une chance, mais je suis assez impressionné par Nikki Haley et DeSantis.

Donald Trump, photographié en 2020, était l’amour qui n’ose pas dire son nom lors du rassemblement de l’Iowa. « Je crains que le seul rôle de Trump dans cette élection ne soit un spoiler », a déclaré un participant. Photographie : Alex Edelman/AFP/Getty Images

Kennon, un directeur commercial à la retraite de l’industrie pharmaceutique portant un t-shirt de football jaune de l’Iowa, a ajouté: «Je crains que le seul rôle de Trump dans cette élection ne soit un spoiler, qu’il puisse le gâcher pour les républicains. Je souhaite en quelque sorte qu’il recule et le laisse tranquille, mais il ne le fera pas.

Le soutien lors de l’événement est apparu fragmenté. Marie Kline, 71 ans, portant un autocollant « DeSantis », a déclaré: « J’aime DeSantis parce que c’est un gentleman. Il est dur. La façon dont il a géré Covid en Floride. J’aime le fait qu’il combatte réveillé dans les écoles. C’est une option si vous le voulez, mais pas dans les écoles. Et j’admire aussi son expérience militaire passée, j’admire la façon dont il affronte Disney.

Elle a ajouté : « Trump était un bon président mais je ne l’aime pas en tant qu’homme. Cela rend difficile pour moi de voter pour quelqu’un que je n’aime vraiment pas.

Ne vous y trompez pas – la course présidentielle de Trump prend de plus en plus d’ampleur | Lloyd vert En savoir plus

D’autres étaient en faveur de Haley. Jeff Bruns, 58 ans, qui travaille dans l’informatique, a déclaré: «Son compteur de bon sens dépasse de loin son compteur BS. Elle a le bon message. Bruns a qualifié DeSantis de « coup dur ».

Les analystes ont averti que, tout comme en 2016, une répartition des votes entre les différents candidats pourrait permettre à Trump de remporter une pluralité dans les États à vote anticipé et d’obtenir la nomination.

Dans une interview avec le Guardian, Ramaswamy a nié que ce serait un problème. Il a dit : « Je ne pense pas qu’il y ait une sorte d’ingénierie de science politique à faire. La question est de savoir qui a la bonne vision pour le pays ? Vers quoi courons-nous ? Je livre cela, et je pense que plus de concurrence est bonne. Je suis en faveur de cela. Je pense que ça nous renforce, en fait. Je n’ai donc pas peur de la concurrence. Je l’embrasse parce que cela nous rend beaucoup plus forts en tant que parti, en tant que mouvement et en tant que pays.

Pourtant, même lors d’un événement où Trump n’est pas apparu, ses partisans étaient en évidence, certains portant des casquettes et des t-shirts portant son nom. Leonard Wallace, 76 ans, ingénieur radio et télévision à la retraite, a déclaré: «Tout ce qu’il a promis de faire, il l’a fait, et il sait à quoi ressemble le marais et ils sont vraiment après lui. Il combat le marais et fait tout. Il a le courage et le courage de le faire. »

À la fin du rassemblement, DeSantis et d’autres candidats ont travaillé dans la salle. Mais une femme se tenait à la sortie et distribuait des autocollants bleus sur lesquels était écrit « Trump : Make America great again ! 2024 » aux gens au moment de leur départ. Elle a remarqué avec une certaine surprise : « Neuf personnes sur 10 en prennent ! »