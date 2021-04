Keith Gill, le favori de la foule du trading de Reddit et l’homme qui a inspiré l’épopée GameStop short squeeze, vient de doubler son pari sur le détaillant de jeux vidéo, renonçant à des millions de dollars de profits rapides pour augmenter sa participation.

L’investisseur, qui utilise DeepF —— Value sur Reddit et Roaring Kitty sur YouTube, a exercé ses 500 contrats d’options d’achat GameStop à leur expiration vendredi, lui donnant 50000 actions supplémentaires à un prix d’exercice de seulement 12 $. S’il avait vendu les options au prix de vendredi, il aurait pu gagner plus de 7 millions de dollars sur le pari.

En plus d’exercer ces contrats d’options, Gill a acheté 50 000 actions GameStop supplémentaires, portant son investissement total à 200 000 actions d’une valeur de plus de 30 millions de dollars.

Bien qu’il ait abandonné le jour de paie rapide sur ce commerce d’options, son investissement long est maintenant encore plus rentable avec son coût moyen de 55,17 $, selon la dernière mise à jour de Gill sur le forum r / WallStreetBets de Reddit vendredi. GameStop a clôturé vendredi à 154,69 $, lui donnant un bénéfice de près de 20 millions de dollars. (Le message n’a pas été vérifié de manière indépendante par CNBC, nous supposons donc qu’il s’agit de son compte réel.)