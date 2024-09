Roadside Attractions acquiert le film de Pamela Anderson

EXCLUSIF: Nous pouvons d’abord vous dire que Roadside Attractions a emmené l’Amérique du Nord vers le film réalisé par Gia Coppola, acclamé par la critique au TIFF. La dernière showgirlavec Pamela Anderson dans un rôle principal déterminant pour sa carrière.

Le film, qui est un excellent 84% frais sur Rotten Tomatoes avec des critiques, emmène le public dans le monde scintillant du divertissement de Las Vegas à travers les yeux de Shelley – interprétée par Anderson – une showgirl glamour qui doit planifier son avenir lorsque son spectacle se produit brusquement. ferme après 30 ans d’activité.

Howard Cohen et Eric d’Arbeloff, coprésidents de Roadside Attractions, ont déclaré : « Pamela Anderson apportera la poussière d’étoiles dont le monde du cinéma a tant besoin cet automne dans le film extraordinaire de Gia Coppola. Nous sommes ravis de rejoindre nos amis d’Utopia pour sortir ce film pendant la saison des récompenses.

Robert Schwartzman d’Utopia déclare : « C’est un film très spécial depuis le début et il continue d’attirer des talents et des collaborateurs incroyables. Nous ne pourrions être plus enthousiastes que de faire équipe avec l’équipe passionnée et accomplie de Roadside, avec laquelle nous continuerons à créer une dynamique après nos débuts au TIFF jusqu’à notre prochaine version 2024. »

La dernière showgirl avec Jamie Lee Curtis, lauréat d’un Oscar, d’un SAG Award et d’un Golden Globe (Tout partout à la fois, à couteaux tirés, l’ours) dans le rôle du meilleur ami de Shelley, qui apporte sa propre interprétation unique et son génie à l’histoire, Dave Bautista (Gardiens de la Galaxie, Dune 2, Glass Onion- Knives Out 2), Chanson de Brenda (Amour, Accidentellement, Dollface), Kiernan Shipka (Mad Men, Longues Jambes) et Billie Lourd (Billet pour le paradis, Booksmart, Scream Queens, American Horror Story, New York).

La photo a été écrite par Kate Gersten (Le bon endroit, Schmigadoon!) et produit par le cinéaste et co-fondateur d’Utopia Schwartzman (La bonne moitié, la licorne) et Natalie Farrey.

La dernière showgirl présente une nouvelle chanson originale « Beautiful That Way », chantée par la superstar de la pop Miley Cyrus, produite par Andrew Wyatt, nominé aux Oscars (Barbie) et écrit par Cyrus, Wyatt et Lykke Zachrisson.

Les producteurs exécutifs sont Dani Koenigsberg, Nick Darmestaedter, Gersten, Brandon Lee et Michael Clofine pour DI Entertainment ; Jessamine Burgum et Kara Durrett pour Pinky Promise ; Alex Orlovsky, Duncan Montgomery et Jack Selby pour High Frequency Entertainment ; et Robina Riccitiello et Josh Peters pour Spark Features.

CAA Media Finance a négocié l’accord avec Robert Schwartzman d’Utopia et le coprésident de Roadside Attractions, Howard Cohen.

Pete Hammond de Deadline salué La dernière showgirl, écrivant : « Anderson est remarquable dans ce rôle, qui correspond à son propre optimisme naturel mais lui donne également la chance de mettre ses émotions à nu. Elle va te briser le cœur. J’ai toujours pensé qu’elle était une actrice comique sous-estimée, en particulier à cause de sa sitcom éphémère de 2005. Empilé, mais les conséquences dramatiques n’ont jamais été là auparavant, certainement pas à cette échelle. Et elle est tous-ici. Curtis vole chaque scène qu’elle a avec un esprit méchant.