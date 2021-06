‘Roadrunner’ explore sa vie, sa mort

Plus tôt cette semaine, les fans ont une nouvelle fois pleuré la mort d’Anthony Bourdain, qui s’est suicidé il y a trois ans le 8 juin 2018. Il avait 51 ans.

Aujourd’hui, le regretté chef et personnalité de la télévision est commémoré dans le nouveau documentaire bouleversant « Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain », qui a été présenté vendredi soir au Tribeca Film Festival en personne à New York. Il sortira en salles le 16 juillet.

Réalisé par Morgan Neville (qui a réalisé le documentaire oscarisé « 20 Feet From Stardom »), « Roadrunner » est un portrait captivant de Bourdain en tant qu’esprit agité et fil conducteur : un homme dont les idées romantiques de relations et de paternité se heurtaient à son impulsion. vers les extrêmes. Le film retrace son ascension de restaurateur en difficulté à auteur à succès du New York Times à star renégat de « Anthony Bourdain: Parts Unknown » de CNN, qui a utilisé les cuisines mondiales comme une fenêtre sur d’autres cultures.

Festival du film de Tribeca :Brian Wilson parle du nouveau documentaire « Long Promised Road » avant la première

En plus des interviews avec les amis proches et la famille de Bourdain, Neville tire des films personnels, des segments télévisés et des séquences jamais diffusées du célèbre chef bien-aimé. Les collaborateurs se souviennent avoir été attirés par son style effronté et sa curiosité sans fin, mais aussi par la façon dont il luttait contre la solitude et la dépression, plaisantant fréquemment sur la mort et le suicide. Il a lutté contre la toxicomanie dans sa jeunesse, mais a plus tard trouvé du réconfort dans la thérapie et le jiu jitsu.

Sa seconde épouse, Ottavia Busia, est une combattante d’arts martiaux mixtes. Les deux se sont mariés en 2007 et ont eu une fille, Ariane, 14 ans, ensemble avant de se séparer en 2016. Busia, qui est interviewé dans le doc, dit qu’ils se sont séparés en partie à cause des voyages constants de Bourdain, tandis que Bourdain avait le cœur brisé après leur divorce qu’il ne pouvait pas être le père idéal qu’il avait toujours espéré être pour sa fille.

Plus du Tribeca Film Festival :Jackie Collins est-elle la reine du trash ou une icône féministe valorisante ? Pourquoi pas les deux

« J’aimerais vivre comme une personne normale mais je ne sais même plus ce que c’est », dit Bourdain à un moment du film.

Bien que Busia apparaisse en bonne place dans les interviews tout au long du documentaire, Neville a déclaré à Variety qu’il avait choisi de ne pas parler à Asia Argento, la petite amie de Bourdain depuis deux ans, avec qui il était sorti avant sa mort. Les collaborateurs de Bourdain décrivent la relation passionnée du couple, avec des hauts et des bas très élevés qui, selon eux, ont rendu Bourdain parfois maniaque et imprévisible au travail. Ils disent qu’il était profondément amoureux d’elle – parfois excessivement – et qu’il soutenait farouchement l’actrice italienne lorsqu’elle a parlé en 2017 d’avoir été agressée sexuellement par Harvey Weinstein dans les années 1990.

Mais quelques jours avant sa mort, Bourdain aurait été bouleversé après que des magazines aient publié des clichés de paparazzi d’Argento et d’un autre homme. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait à propos des tabloïds, un ami a déclaré qu’un Bourdain visiblement désemparé avait demandé « un peu de discrétion » et avait répondu « Je ne veux pas m’occuper de ça », faisant apparemment allusion à Argento.

Mais ses collaborateurs disent qu’ils ne souhaitent pas blâmer Argento, et finalement, c’est Bourdain qui s’est suicidé. Ils émettent l’hypothèse qu’il s’agissait d’une « erreur momentanée » et qu’il n’avait pas « pesé le pour et le contre », mais reconnaissent que personne ne saura jamais vraiment les circonstances immédiates qui ont mené à sa mort.

Le Tribeca Festival se poursuit en personne à New York et virtuellement jusqu’au 20 juin.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en situation de crise lorsqu’elles composent le 741741.