Roadies saison 18 : Ashish Bhatia et Nandini émergent en tant que ‘Ultimate Champions’ de l’émission de téléréalité animée par Sonu Sood

Roadies saison 18 – Le voyage en Afrique du Sud est enfin terminé. Les roadies sont l’une des émissions de téléréalité les plus populaires qui ont attiré l’attention des jeunes avec leurs cascades casse-cou. Le nombre de fans qui suivent Roadies augmente chaque année. Cette année Roadies saison 18 a eu beaucoup de cascades aventureuses et le public a été témoin d’un lien incroyable entre les concurrents de l’émission. Roadies 18 avait le concept «Buddy Pairs» qui associait de nouveaux concurrents à d’anciens Roadies.

La grande finale “Race to the Top” avait des binômes finalistes Kevin Almasifar-Moose Jattana, Yukti Arora Jaswanth Bopanna, Gaurav Alugh-Simi Talsania et Ashish Bhatia-Nandini essayant de leur mieux pour remporter le titre de l’émission. Cependant, Ashish Bhatia-Nandini est sorti vainqueur avec sa performance exceptionnelle et a laissé tout le monde bouche bée. Les deux ont soulevé le trophée avec Rs. 10 lakhs alors qu’ils sont devenus les «champions ultimes» de la série. Les gagnants ont également remporté des paniers-cadeaux. Yukti et Jaswan ont été déclarés premiers finalistes, tandis que Kevin et Moose sont arrivés deuxièmes. Les fans sont devenus gaga de la victoire et ont rempli la section des commentaires de messages de félicitations. Un utilisateur a écrit : “Ashish a remporté le titre Roadies cette année… vraiment le plus méritant”, tandis qu’un autre a commenté en disant : “Nandu était ma préférée, heureuse qu’elle ait gagné !”

L’acteur de Bollywood Sonu Sood a animé l’émission après que Ranvijay Singha ait quitté Roadies.