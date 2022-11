Road Warriors : les équipes de Kelowna prennent la route ce week-end

Les arènes à domicile sont vides, mais c’est toujours un week-end sportif massif pour les équipes de Kelowna car un championnat est en jeu et les rivaux se rencontrent pour la deuxième fois en une semaine.

Soleil de l’Okanagan

Les Okanagan Sun sont à la recherche de leur troisième Coupe canadienne de l’histoire de la franchise alors qu’ils affrontent le Regina Thunder. En savoir plus ici.

Fusées de Kelowna

Une rivalité se renouvelle pour la deuxième consécutive samedi alors que les Rockets de Kelowna affrontent les Blazers de Kamloops ce soir (12 novembre).

Samedi dernier, lors de la première des 10 rencontres de saison régulière, les Rockets ont pris soin de leurs rivaux avec une victoire 3-1 où le leader des Rockets marque Andrew Cristall a marqué deux fois. Le gardien de but de Kelowna et espoir des Rangers de New York, Talyn Boyko, s’est tenu sur la tête, effectuant 44 arrêts dans la victoire.

L’attaquant de Kamloops et espoir des Stars de Dallas Logan Stankoven a marqué le seul but des Blazers dans la défaite.

En ce soir, les Rockets sont vainqueurs de deux matchs consécutifs tandis que les Blazers en ont perdu deux de suite. Mercredi soir (9 novembre), les Rockets en ont remporté un sauvage, battant les Cougars de Prince George 8-6. Cristall et l’attaquant Adam Kydd ont chacun récolté cinq points dans la victoire.

Cette même nuit, les Blazers ont marqué un point mais sont tombés face aux Thunderbirds de Seattle 2-1 en prolongation.

Les Rockets sont actuellement quatrièmes de la division Colombie-Britannique et huitièmes de la Conférence de l’Ouest avec une fiche de 6-7-1-0 tandis que les Blazers sont deuxièmes de la Colombie-Britannique et cinquièmes de la conférence avec une fiche de 7-4-2-1.

Cristall cherche à rester rouge pour les Rockets. Il a amassé 14 points (quatre buts, 10 passes) à ses cinq derniers matchs et est sixième pointeur de la WHL avec 27 points (11 buts, 16 passes).

La mise au jeu est prévue pour 19 h au Sandman Centre de Kamloops.

Guerriers de l’ouest de Kelowna

Les West Kelowna Warriors se dirigent vers le sud de la frontière ce soir pour la deuxième fois cette saison alors qu’ils affrontent le Wenatchee Wild.

Au début de la compétition, les Warriors ont remporté quatre matchs de suite et neuf de leurs 10 derniers, s’imposant comme l’une des meilleures équipes de la BCHL. Lors de leurs 10 derniers matchs, deux des victoires sont venues contre Wenatchee.

Le match de samedi est déjà la quatrième fois que ces deux équipes s’affrontent cette saison. Les Warriors ont une fiche de 3-0-0-0, surclassant le Wild 15-7.

Bien qu’ils soient les derniers de la Conférence intérieure avec une fiche de 4-10-0-1, les Wild ont une fiche de 2-1-0-0 en novembre et viennent de remporter une victoire de 6-0 vendredi soir (11 novembre) contre Victoria.

West Kelowna est deuxième de la conférence avec une fiche de 12-2-2-0 et le troisième plus grand nombre de buts marqués dans la ligue.

La mise au jeu du match de ce soir est prévue pour 18 h 05 au Town Toyota Center de Wenatchee, Washington.

