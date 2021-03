«Je tiens à remercier tout le monde pour les prières et le texte. Brian a probablement subi une crise cardiaque jeudi soir après son retour d’Orlando. Il a fait des tests et nous attendons actuellement les résultats. Il a également vu un spécialiste du rein et fera un test de stress. Il a toujours été sous médication pb pour un pb élevé. S’il vous plaît, priez tout le test pour quelque chose que nous pouvons réparer Je suis une épave totale mais j’essaye tellement d’être positif! S’il vous plaît priez pour Brian Il se sent horrible et pour que Dieu guérisse mon mari afin qu’il puisse rentrer à la maison! Merci à tous! »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy