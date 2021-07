Ro Khanna et… Bill Kristol ? Le démocrate progressiste suscite l’indignation face au choix d’un nouveau meilleur ami dans la « défense du libéralisme » – RT USA News

Les Américains libéraux et conservateurs ont été consternés après que le membre progressiste du Congrès Rohit Khanna (D-Californie) ait salué nul autre que l’impérialiste néoconservateur Bill Kristol en tant que défenseur de la démocratie et des valeurs libérales.

Kristol « est l’une des voix les plus réfléchies dans la défense du libéralisme et des institutions démocratiques dans notre pays », Khanna a tweeté lundi, ajoutant qu’il « appris beaucoup » de lui à propos « façonner… un récit inclusif autour du patriotisme américain. »

Khanna a ajouté qu’il était un « critique fort et précoce de la guerre en Irak » – que Kristol a promu – et qu’ils ont « des visions du monde très différentes sur la politique étrangère », mais qu’ayant « une discussion sur le renforcement du libéralisme et des institutions libérales avec des personnes avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord » est important pour la démocratie pluraliste.

J’étais un critique fort et précoce de la guerre en Irak, et Kristol et moi avons des visions du monde très différentes sur la politique étrangère. Mais avoir une discussion sur le renforcement du libéralisme et des institutions libérales avec des gens avec lesquels vous n’êtes pas d’accord est à mon avis nécessaire dans une démocratie pluraliste. – Ro Khanna (@RoKhanna) 19 juillet 2021

Qu’un ancien président national de la campagne présidentielle du sénateur progressiste Bernie Sanders (I-Vermont) se marie avec un interventionniste néoconservateur était un pont trop éloigné pour de nombreux collègues de gauche de Khanna, dont les réponses en colère dépassaient largement celles qu’il avait sur Twitter, en un rapport de 3:1.

Kristol est « un criminel de guerre néoconservateur imbibé de sang » qui a aidé à lancer l’invasion au cours de laquelle un million d’Irakiens sont morts et a cofondé « le projet ultra-impérialiste pour le nouveau siècle américain (dont le but était la domination militaire américaine de la planète entière) », a tweeté Ben Norton de Grayzone, par exemple.

Bill Kristol est un criminel de guerre néoconservateur imbibé de sang qui a aidé à préparer le terrain pour la guerre contre l’Irak (qui a tué 1 MILLION d’Irakiens), après avoir cofondé le projet ultra-impérialiste pour le nouveau siècle américain (dont l’objectif était la domination militaire américaine de la planète entière) https://t.co/npLdgGK1wo – Ben Norton (@BenjaminNorton) 19 juillet 2021

Un autre progressiste a demandé à Khanna s’il était pris en otage, ce à quoi les membres du Congrès californien ont répondu « hahaha. »

« Nous sommes en profond désaccord sur la guerre en Irak, mais je pense que vous vous engagez là où il y a un terrain d’entente et il a été une voix sur le renforcement des garanties contre les abus de la direction », Khanna a ajouté, doublant.

Hahaha. Nous sommes fortement en désaccord sur la guerre en Irak, mais je pense que vous vous engagez là où il y a un terrain d’entente et il a été une voix sur le renforcement des garanties contre les abus de la direction. – Ro Khanna (@RoKhanna) 19 juillet 2021

Kristol est devenu un incontournable sur CNN et MSNBC au cours des dernières années, s’étant réinventé en tant que critique «conservateur de principe» de l’administration du président Donald Trump. L’ancien rédacteur en chef du désormais défunt Weekly Standard a également profité de la #Résistance anti-Trump en siégeant au conseil d’administration de l’Alliance for Securing Democracy, une organisation réunissant néoconservateurs et libéraux qui est derrière le « Tableau de bord Hamilton68 » Twitter chasse aux sorcières pour « Trolls russes. » Cependant, toutes ses inquiétudes concernant la portée excessive de l’exécutif se sont évaporées avec l’investiture du président Joe Biden.

Kristol s’est en fait plongé lui-même dans la controverse sur Twitter, affirmant qu’il avait un « stimulant » déjeuner avec Khanna et admiré son « volonté de discuter – et parfois (halètement !) D’accord. »

Je suis de retour au bureau après un déjeuner stimulant avec @RoKhanna et voyez qu’il a tweeté à ce sujet. Ce qui est bien ! Mais pas avec certains à gauche ! Je suis sûr que Ro peut supporter la chaleur. Quant à moi, j’ai profité de notre conversation et j’admire la volonté de Ro de discuter et parfois (halètement !) d’être d’accord. https://t.co/YmvQZeidWI – Bill Kristol (@BillKristol) 19 juillet 2021

« Vous êtes un criminel de guerre. C’est la fin, « animatrice de podcast et gauchiste autoproclamée Tina Desiree Berg tiré en arrière. « Ce n’est pas bien et vous ne bloquez absolument pas les institutions démocratiques avec vos bêtises impérialistes. »

L’une des raisons pour lesquelles le tweet de Khanna a suscité une réponse si forte est que le démocrate californien a cultivé une image de quelqu’un qui s’est opposé aux guerres étrangères – le Yémen, en particulier – et d’un progressiste cherchant à pousser le parti plus à gauche. Ancienne sous-secrétaire adjointe au Commerce pendant le premier mandat du président Barack Obama, Khanna a été élue au Congrès après avoir battu le titulaire de 8 mandats Mike Honda lors de la primaire de 2016.

Il a maintenant réussi à « discrédite complètement le mythe du démocrate progressiste en un seul tweet », a plaisanté l’auteur Caitlin Johnstone.

La révulsion ne se limitait pas non plus aux démocrates, car le membre du Congrès Matt Gaetz (R-Floride), un républicain de Trump, a demandé à Khanna s’il avait demandé à Kristol « quel pays il veut envahir ensuite. »

En mars, bien avant les manifestations antigouvernementales à Cuba, Kristol avait préconisé l’annexion de la nation insulaire des Caraïbes, ainsi que l’octroi du statut d’État à Washington, DC et à Porto Rico – défendus par les démocrates comme moyen d’obtenir une majorité permanente au Sénat américain. .

Ce n’était pas non plus la première incursion de Kristol dans l’impérialisme sous une administration démocrate. En 1996, il a co-écrit un article avec Robert Kagan, époux du futur fonctionnaire du département d’État et de Kiev. biscuit distributeur Victoria Nuland – plaidant pour « hégémonie mondiale bienveillante » par Washington dans le moment unipolaire qui a suivi la fin de la guerre froide.





