Ro Khanna accuse Biden d’avoir démissionné au Moyen-Orient, affirme qu’Obama « s’est efforcé d’atteindre la grandeur »

La bête quotidienne

La même haine qui visait les musulmans s’attaque maintenant aux Américains d’origine asiatique

Plus tôt cette semaine, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a utilisé le parquet de la Chambre pour blâmer à tort les démocrates d’avoir tenté d’annuler et de «proscrire» le Dr Seuss, un auteur mort dont les livres pour enfants les plus vendus sont toujours disponibles à la lecture. La décision de cesser de publier six de ses vieux livres racistes a en fait été prise par l’éditeur et sa succession, qui ont admis que les livres «dépeignent les gens» – y compris les Asiatiques – «de manière blessante et répréhensible.» Pourtant, la rage de Les masses frénétiques qui pleurent toujours la perte des pronoms de Potato Head mais qui annulent bien les élections démocratiques ont dû être rassasiées avec un autre homme de paille à tirer. lors d’attaques violentes. Je n’ai pas entendu McCarthy faire rage à propos de plus de 3 000 incidents signalés à Stop AAPI Hate, un centre de signalement basé en Californie pour les habitants des îles du Pacifique d’origine asiatique, ou l’augmentation de 150% par rapport à l’année précédente dans les cas anti-asiatiques Crimes haineux américains dans 16 des villes les plus peuplées du pays en 2020. Le sénateur Tom Cotton a promis de «regarder très attentivement» les raisons pour lesquelles nous accordons des visas aux étudiants chinois. il y a un an dans une épicerie de Midland, au Texas, après les avoir faussement accusés d’être originaires de Chine, un homme a failli poignarder à mort un père et ses deux jeunes garçons. L’homme, qui est maintenant visiblement marqué, est originaire du Myanmar. Vous vous demandez peut-être pourquoi moi, fils musulman d’immigrants pakistanais, j’utilise ma chronique pour discuter de la haine contre une autre communauté ethnique. C’est parce que j’ai vécu ça. En 2021, on dit toujours à mes communautés musulmanes et sud-asiatiques de «retourner dans notre pays». Nous venons de subir une administration Trump qui s’est poursuivie et a promulgué une «interdiction musulmane». Vingt ans après le 11 septembre, notre acceptation est toujours conditionnelle et sous surveillance permanente. Pour certains, nous sommes des suspects et des méchants perpétuels, des «envahisseurs» sur une caravane avec des immigrants sans papiers, qui «remplaceront» et annuleront la vraie culture américaine, qui comprend apparemment des livres pour enfants racistes. La haine n’a pas besoin de logique, elle se nourrit de peur, de désinformation et de colère.Lorsque j’ai lu l’histoire du vieil homme thaïlandais récemment tué à San Francisco, je me suis souvenu de Balbir Singh Sodhi, la première victime d’un crime de haine après le 11 septembre. C’était un homme sikh barbu qui portait un turban et dirigeait une station-service en Arizona, dont le meurtrier se vantait qu’il «allait sortir et tirer sur des serviettes». Les bigots et les suprémacistes blancs ne sont pas nuancés dans leur haine, et nous tous qui n’atteindrons jamais la blancheur seront toujours dans leur cible. «Après le 11 septembre, les musulmans d’Amérique savaient ce que c’était que de porter un maillot extérieur dans leur maison. de campagne. Maintenant, à la suite du COVID-19, nous assistons à la discrimination raciale, au ciblage, au harcèlement et à une augmentation des crimes de haine envers nos frères et sœurs américains d’origine asiatique », m’a dit le comédien et acteur Hasan Minhaj. Il pense que les communautés musulmanes ont la responsabilité de rechercher et de protéger les Américains d’origine asiatique qui se sentent actuellement «terrifiés, effrayés et vulnérables à sortir en public». Le président Trump et ses responsables fédéraux ont à plusieurs reprises qualifié le COVID-19 de «virus chinois». ou la «grippe Kung». Depuis lors, les Américains d’origine asiatique ont été crachés, criés dessus, poussés et attaqués depuis le début du COVID-19. Ils ont été faits boucs émissaires pour un virus qui n’a pas d’ethnie, de sexe, de religion ou d’idéologie politique.Cependant, la romancière graphique Thi Bui, qui est venue en Amérique avec sa famille en tant que réfugiée du Vietnam, a dit ce qui se perd dans la conversation actuelle. est que cette haine n’est pas un phénomène nouveau. «Je suppose que je voudrais rappeler aux gens qui sont nouvellement sensibilisés à la violence anti-asiatique et qui veulent faire quelque chose à ce sujet qu’il existe une longue histoire documentée de violence anti-asiatique aux États-Unis, remontant aux foules en colère et les politiques d’immigration d’exclusion des années 1800 », m’a-t-elle dit. En fait, l’une des premières lois sur l’immigration à être adoptée dans ce pays a été la loi d’exclusion chinoise de 1882, qui interdisait toute immigration légale de travailleurs chinois en raison de« l’anxiété économique »de les travailleurs blancs à l’époque et la promotion de mythes et de stéréotypes dangereux qui dépeignaient les immigrants chinois et asiatiques comme un «péril jaune» qui remplacerait et conquérir la civilisation occidentale. Les bigots ne sont pas des penseurs originaux et recyclent souvent le même matériau au 21ème siècle. Ces mêmes stéréotypes et craintes flagrants ont persisté et ont été utilisés pour emprisonner près de 120 000 citoyens américains innocents d’origine japonaise dans des «centres de relocalisation» à travers les États occidentaux sous le prétexte de la sécurité nationale. Après que le Japon ait attaqué Pearl Harbor, ces compatriotes américains sans blancheur sont devenus «eux» du jour au lendemain. Les «permis de chasse japonais» ont commencé à circuler dans tout le pays, et dans un sondage d’opinion de 1944, 13% du public était d’accord pour exterminer tous les Japonais. L’acteur Kumail Nanjiani, à l’origine un immigrant, est sensible à ce qui arrive aux communautés asiatiques américaines. Il a déclaré que «la rhétorique haineuse de Trump ne se fait pas dans le vide. Cela affecte la vie de personnes réelles », mentionnant que les membres de sa famille pakistanaise sont considérés comme des suspects par des voisins qui les connaissent depuis 20 ans. Il critique également la représentation hollywoodienne des Asiatiques et des Sud-Asiatiques en général qui a intégré ces stéréotypes vilains. Historiquement, il m’a dit: «Nous sommes soit des nerds asexués / non menaçants, soit des terroristes meurtriers sans rien entre les deux. Nous jouons soit la minorité modèle, soit la pire de l’humanité. Dans If I Ran the Zoo, l’un des six livres du Dr Seuss qui ne seront plus publiés, une illustration représente un garçon blanc tenant un gros pistolet debout sur la tête de trois hommes asiatiques. Subtil Le mythe de la minorité modèle mentionné par Nanjiani a été l’un des outils durables et nuisibles utilisés par la suprématie blanche comme un coin pour diviser les communautés de couleur. Cela aplatit la diversité ethnique et les défis économiques auxquels sont confrontés les Asiatiques et les Sud-Américains, en particulier, et nous élève plutôt comme l’immigrant idéal et la minorité américaine qui devraient être imités par tous les autres. On prétend que nous travaillons dur, ne nous plaignons pas, réussissons avec courage, recherchons l’excellence académique et économique et ne nous plaignons jamais, tout en étant politiquement stérilisés et souriant à travers la douleur. Nous sommes habitués au racisme systémique et à la discrimination contre les Noirs et les Latinos. L’Amérique demande: «Pourquoi ne peuvent-ils pas être des« modèles »comme nous?» Il n’est pas surprenant que le ministère corrompu de la Justice dirigé par Bill Barr ait utilisé des candidats américains d’origine asiatique pour attaquer l’action positive dans leur affaire contre l’Université de Yale, qui Megan Black, qui dirige le programme Common Good au Western States Center, m’a dit que c’était «déchirant mais pas surprenant» de voir que certains des assaillants des Américains d’origine asiatique étaient des Noirs et des gens de couleur. Elle m’a dit que le récent pic de violence anti-asiatique suit une augmentation similaire de la violence antisémite. «Blâmer le juif», a-t-elle dit, devient une «tactique de leurre d’une efficacité dérangeante qui a fait ses preuves pour distraire et démanteler avec succès les efforts de solidarité raciale, laissant les véritables auteurs du pouvoir suprémaciste blanc intacts tout en mettant les juifs et les communautés juives en danger. Elle dit que la rhétorique «Blame China», qui est devenue si importante dans notre discours politique au cours des dernières années, suit simplement le même manuel avec les mêmes résultats. exhorte les communautés de couleur à être solidaires des Américains d’origine asiatique. Omar est une femme musulmane noire qui porte un hijab et est un ancien réfugié, et en tant que tel est devenu l’épouvantail idéal pour la droite et une cible fréquente de leur haine. Le président Trump lui a également dit de retourner d’où elle venait. «Il y a un effort concerté des nationalistes blancs pour cibler et diviser les communautés minoritaires en nous dressant les uns contre les autres», m’a-t-elle dit. «Nous devons nous rappeler que nos destins sont liés. Une attaque contre une communauté est une attaque contre tous. »Bui est d’accord, mais elle croit que pour vraiment lutter contre la violence, nous devons dénoncer les causes profondes et les nommer. Pour elle, cela inclut la suprématie blanche, «l’ennemi commun» de toutes nos communautés, mais aussi un leadership politique chaotique, des inégalités de revenus et un maigre filet de sécurité sociale qui crée des conditions où les gens de couleur, qui devraient être des alliés, se retournent les uns contre les autres. . Avec ce Congrès divisé qui peut à peine adopter un plan de relance pendant une pandémie paralysante, c’est un défi de taille. Pourtant, dans un soulagement bienvenu par rapport au racisme persistant de Trump, le président Biden a signé fin janvier une action exécutive demandant au ministère de la Justice de lutter contre la xénophobie et la haine contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique. Nous tous. À tout le moins, nous devons faire notre part pour nous lever et dénoncer cette haine croissante et organisée, qui a des champions républicains au Congrès et sur Fox News, et travailler à la création d'une Amérique où un enfant et une personne âgée d'origine asiatique peuvent marcher dans les rues et être pleinement vu et embrassé comme «nous». Ne me croyez pas sur parole. Puisque l'Amérique est actuellement obsédée par le Dr Seuss, il sera peut-être plus utile d'écouter simplement le Lorax: «À moins que quelqu'un comme vous ne se soucie énormément, rien ne va s'améliorer. Ce n'est pas le cas. »