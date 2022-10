Ro et le NIA s’associent pour créer un registre de la maladie d’Alzheimer pour les essais cliniques

La société de soins de santé directe aux patients Ro a annoncé un accord avec le National Institute on Aging (NIA) pour développer le registre pour l’égalité d’accès aux essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer (REACT-AD).

Ro utilisera sa plate-forme de télésanté pour dépister et recruter des patients à risque élevé de développer la maladie d’Alzheimer (MA) ou d’autres démences apparentées pour rejoindre REACT-AD en vue d’une participation potentielle à des essais cliniques menés et financés par le NIA.

Le NIA, qui fait partie des National Institutes of Health (NIH), analysera les données reçues et supervisera la publication des résultats de recherche qui découlent de REACT-AD.

REACT-AD vise à utiliser la plate-forme de télémédecine de Ro pour diversifier les participants recrutés pour les essais cliniques et réduire les obstacles à la participation aux essais cliniques, tels que le besoin de transport, de garde d’enfants et d’arrêts de travail.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Plus de six millions d’Américains vivent avec la MAet une personne âgée sur trois meurt avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence, ce qui en fait la septième cause de décès aux États-Unis

« Garantir l’égalité d’accès aux essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer pour tous les individus n’est pas seulement un impératif moral, mais aussi une pratique scientifique solide », a déclaré le Dr Madhav Thambisetty, chercheur principal et chef du Section des neurosciences cliniques et translationnelles (CTNS) à la NIA, a déclaré dans un communiqué. “Nous sommes ravis de créer un registre diversifié et décentralisé de participants prêts à l’essai qui nous permettra de tester les traitements de la MA les plus prometteurs issus de nos recherches en cours.”

LA GRANDE TENDANCE

Des efforts ont été déployés pour utiliser la technologie pour traiter la MA et d’autres démences apparentées.

Plus tôt cette année, Fujifilm Corporation a annoncé les résultats des essais cliniques concernant sa plate-forme AI Technology for AD Progression Prediction. Il a déterminé que la technologie peut prédire si les patients atteints de troubles cognitifs légers évolueront vers la MA dans les deux ans.

L’essai a montré que la plateforme de Fujifilm pouvait prédire la progression de la MA avec une précision de 88 % et 84 % chez les patients américains et japonais, respectivement.

Recherche sur la maladie d’Alzheimer au Royaume-Uni a lancé une initiative similaire il y a deux ans pour améliorer la détection précoce des maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer grâce à la technologie. Il visait à créer et à tester un appareil portable de diagnostic pour détecter des marqueurs de maladie.