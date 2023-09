Ro Bashe, première interview depuis l’attaque virale de la brique

Vous allez tous vous disputer à ce sujet parce que tout ce que vous voulez, c’est vous chamailler sur Internet, blâmer les femmes pour certaines choses et écouter des crétins sur des podcasts dicter, valider et renforcer vos « valeurs », mais nous espérons que cette femme trouvera la paix.

Plus tôt ce mois-ci, une femme nommée Roda Osman, alias Ro Bashe, a enflammé l’Internet d’Al Gore lorsqu’elle a publié une vidéo d’elle-même grièvement blessée après avoir apparemment été frappée à la tête avec une brique pour ne pas avoir donné son numéro de téléphone à un homme. Dans le clip, Bashe réprimande le groupe d’hommes noirs qui, selon elle, se tenaient autour et la regardaient se faire attaquer. La vidéo a été republiée par La salle d’ombre et tout l’enfer s’est déchaîné dans la section des commentaires et au-delà.

Alors que de nombreuses femmes et hommes ont pris sa défense, un segment particulier de personnes a parcouru Internet à la recherche de raisons pour la blâmer pour l’attaque présumée. Plusieurs creuseurs de terre ont trouvé des vidéos précédentes que Bashe avait publiées et qui remettaient en question son caractère et critiquaient de manière incendiaire les hommes noirs. Après toutes ces réflexions, toutes ces rhétoriques, tous ces commentaires pointés du doigt, argumentations, réprimandes et teintés de misogynie, Bashe s’est assis pour donner son avis. Actualités NBC la première interview depuis que son malheur viral est devenu un fourrage à la bêtise.

Elle dit qu’elle a souffert de cauchemars et de crises de panique à cause de toutes ces conjectures acerbes.

« D’abord, ils se demandent : « Où est le rapport de police ? Vous n’avez pas de rapport de police. Je montre le rapport de police. Ensuite, ils se disent : « Oh, c’est un faux rapport de police » », a-t-elle déclaré. « Ensuite, ils disent : « Montrez-nous les dossiers de l’hôpital ». Vous n’avez pas de dossier d’hôpital. Je leur montre les dossiers de l’hôpital. « Ce sont de faux dossiers d’hôpital. » « Les objectifs ne seront jamais atteints », a-t-elle déclaré.

Actualités NBC rapporte qu’ils ont consulté à la fois le rapport de police et les dossiers de l’hôpital qui révèlent que Bashe avait du sang qui coulait de son oreille et un visage gravement contusionné. Les haineux diront que c’est photoshopé.

« Je ne sais pas comment je vais subvenir à mes besoins. Je ne sais pas comment je vais obtenir mon diplôme à temps. Je ne sais pas comment je vais, vous savez, me sentir à nouveau en sécurité. dit-elle. « Il me faudra des mois, peut-être un an, peut-être plus longtemps dans ma vie pour me remettre sur pied. »

Elle a également déclaré au média que la police avait identifié un suspect dans l’agression et que l’enquête était en cours.

Malgré cela, elle reçoit des menaces de mort et des menaces odieuses visant son fils en âge d’aller à l’école primaire.

« Les gens appellent l’école de mon fils pour dire qu’ils vont venir violer mon fils », a-t-elle déclaré à BNC. « Quelqu’un m’a envoyé de la soupe et m’a dit ‘Étouffe-toi et meurs avec ça, salope.' »

Écœurant.

Malheureusement, il n’est pas surprenant que de nombreux hommes et femmes fassent preuve d’un zèle débridé pour « dénoncer » cette femme. Nous espérons qu’elle guérira de tout ce qu’elle a souffert.