RNZ : Le radiodiffuseur national néo-zélandais « vidé » pour avoir publié des « ordures pro-Kremlin » dans les reportages | Nouvelles du monde

Radio New Zealand, la radio de service public du pays, a présenté ses excuses pour avoir publié des « ordures pro-Kremlin » dans certains de ses articles en ligne.

Jusqu’à présent, 16 histoires sur Russiel’invasion de Ukraine sur son site Web ont été modifiés pour présenter « un faux récit des événements ».

RNZ, qui est financée par le gouvernement mais jouit d’une indépendance éditoriale, a maintenant apporté des corrections aux histoires, indiquant que le montage avait changé les histoires originales pour présenter les interprétations pro-russes de certains événements en Ukraine comme des faits.

Le directeur général de la station, Paul Thompson, a présenté ses excuses aux auditeurs, aux lecteurs, au personnel et à la communauté ukrainienne, et a ajouté : « C’est tellement décevant que ces ordures pro-Kremlin se soient retrouvées dans nos histoires… C’est inexcusable. »

Un journaliste numérique de RNZ a été mis en congé en attendant le résultat d’une enquête sur l’emploi.

Les articles, dont la plupart datent de plus d’un an, proviennent de l’agence de presse Reuters sous forme de copie électronique, puis ont été édités et publiés sur le site Web de la station, qui se classe parmi les sites d’information les plus consultés du pays.

Selon M. Thompson, une personne de RNZ a généralement édité la copie, car les histoires avaient déjà fait l’objet d’un montage rigoureux.

La station de radio financée par les contribuables a passé en revue environ 250 histoires et des milliers d’autres doivent faire l’objet d’une enquête, a déclaré M. Thompson.

Les changements comprenaient l’ajout de récits pro-Kremlin comme « La Russie a annexé la Crimée après un référendum », et que « les néo-nazis avaient créé une menace » aux frontières de la Russie – ce dernier rejeté avec véhémence par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyqui est d’origine juive.

Pendant ce temps, la séparation et l’occupation de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014 sont internationalement rejetées et le territoire est toujours considéré comme ukrainien.

En savoir plus:

Guerre d’Ukraine : les explosifs sont probablement la cause de l’effondrement d’un barrage

Zelenskyy fait face à un appel difficile avant d’utiliser les chars modernes de l’Ouest dans une offensive de printemps

Dans l’émission Nine to Noon de RNZ, M. Thompson a déclaré: « C’est tellement décevant. Je suis dégoûté. C’est douloureux. C’est choquant. Nous devons aller au fond de la façon dont cela s’est passé. »

M. Thompson a déclaré qu’un examen externe des processus de montage de la station était en cours et que RNZ ajouterait une autre couche de montage à des histoires similaires.

Un porte-parole de Reuters a déclaré: « Reuters a abordé le problème avec RNZ, qui a ouvert une enquête. »