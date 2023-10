RNC avertit Christie et Ramaswamy de ne pas organiser de segment commun sur Fox News

Les avertissements du RNC lundi sont intervenus après que Christie et Ramaswamy ont chacun publié des articles sur leur double apparition dans l’émission Fox News de l’animateur Bret Baier à 18 heures mardi soir, la décrivant comme une opportunité d’avoir le type d’échange de fond qui manquait aux débats sanctionnés par le comité.

« Le Parti Républicain a besoin d’arguments plus concrets sur le fond, et non de fausses phrases. J’ai accepté de m’entraîner avec @ChrisChristie demain pendant une heure complète sur Fox à 18 heures avec @BretBaier », a posté Ramaswamy sur X.

Un porte-parole de Fox News n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du RNC a refusé de commenter.

« Il est très décevant que nous ayons été menacés d’exclusion du débat de Miami et des débats futurs pour avoir tenté d’avoir un dialogue plus complet entre nous et avec les électeurs. Fox News a offert cette opportunité à chaque campagne et elles ont maintenant été effectivement interdites par le RNC. Christie posté sur X après la publication de cette histoire.

Ramaswamy a déclaré dans une déclaration écrite que le RNC orchestrait un « processus interrompu ».

« Le débat sur le RNC de la semaine dernière a été une honte, et je commence à croire que c’était intentionnel », a-t-il déclaré. « Voilà à quoi ressemble un processus de nomination négocié et truqué. Je suis complètement en désaccord avec Chris Christie, mais quand ils m’ont demandé de l’affronter, j’ai dit que je serais un homme et que je le ferais – avant que le RNC n’intervienne pour y mettre fin. Au lieu de permettre un dialogue ouvert et la diffusion d’idées pour donner un véritable choix aux électeurs des primaires, l’establishment préfère conclure des accords en coulisses et proposer de faux débats incluant des candidats sans voie viable et des questions qu’aucun électeur ne poserait jamais. L’establishment était déterminé à faire tomber Trump. Maintenant, ils sont déterminés à soutenir leurs marionnettes préférées. Nous ne les laisserons pas s’en sortir comme ça. »

L’annonce du débat entre Christie et Ramaswamy Fox a donné l’occasion à la campagne Trump de poursuivre ses appels au RNC pour qu’il annule complètement le troisième débat. Trump et sa campagne ont cité la domination de Trump dans les sondages comme raison pour laquelle il n’a pas participé. Trump a déclaré qu’il ne débattrait pas lors des primaires du GOP, après avoir sauté les deux premières.

Les conseillers principaux de la campagne Trump, Chris LaCivita et Susie Wiles, ont déclaré dans un communiqué que le RNC devrait « annuler immédiatement » le troisième débat à Miami prévu début novembre afin de « recentrer ses effectifs et son argent pour empêcher les efforts des démocrates de voler les élections de 2024 ».

« Rien de moins, ainsi que d’autres raisons de ne pas annuler, constitue un aveu pour la base que leurs préoccupations concernant l’intégrité des électeurs ne sont pas prises au sérieux et que les républicains nationaux sont plus soucieux d’aider Joe Biden que d’assurer une élection sûre et sécurisée », indique le communiqué. .

LaCivita a déclaré aux journalistes après le deuxième débat que Trump n’avait pas l’intention de participer au troisième débat primaire du GOP. Le RNC et la campagne Trump n’ont pas eu de discussions sur la venue de l’ancien président.

« Ces débats n’ont pas d’importance, ils n’apportent rien », a déclaré un conseiller de Trump. « RNC consacre beaucoup de temps, d’efforts et d’argent à organiser ces grands spectacles. C’est comme organiser un grand mariage et la mariée ne se présente jamais.

Une personne familière avec les débats du RNC a déclaré que quelle que soit la décision de Trump, le troisième débat se poursuivrait.