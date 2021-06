RNC a payé à Mar-a-Lago de Trump plus de 175 000 $ pour la retraite des donateurs

Le Comité national républicain a versé un peu plus de 175 000 $ au club privé de l’ancien président Donald Trump pour organiser une partie de sa retraite printanière des donateurs.

Les documents de la Commission électorale fédérale montrent que la somme à six chiffres a été versée en mai à Mar-a-Lago de Trump, un mois après la réunion des donateurs d’avril. Le club privé est situé à Palm Beach, en Floride. Une porte-parole du Comité national républicain a confirmé que plus de 175 000 $ étaient en fait destinés à la réunion. Le nouveau dossier RNC décrit le paiement à Mar-a-Lago comme des frais pour « la location de salles et la restauration ».

Une partie de l’événement parrainé par RNC ce mois-ci a eu lieu à Mar-a-Lago, où l’ancien président a visé le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky. Nouvelles NBC a rapporté à l’époque que Trump avait qualifié McConnell de « fils idiot de connard » et de « perdant froid ». L’autre partie de la retraite a eu lieu au Four Seasons à Palm Beach.

Le dossier RNC FEC montre que le Four Seasons a été payé un peu moins de 530 000 $ en mai et la porte-parole du comité a confirmé que le paiement concernait l’autre partie de la retraite des donateurs.

Les représentants de Trump et de son entreprise n’ont pas renvoyé les demandes de commentaires.

Le paiement par le RNC dans l’une des propriétés de Trump est le dernier en date des responsables républicains envers un lieu appartenant à l’ancien président. Depuis qu’il a perdu l’élection présidentielle de 2020, Trump a reçu la visite de dizaines de dirigeants républicains, dont le leader de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif., et le sénateur Rick Scott, R-Fla., président du Comité sénatorial républicain national.

Forbes a rapporté la campagne de gouverneur de l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders payé Mar-a-Lago plus de 10 000 $ pour un événement mettant en vedette Trump lui-même. Les documents de la FEC montrent que la candidate au Sénat de l’Alabama, Lynda Blanchard, a payé à Mar-a-Lago plus de 13 000 $ en mars pour un événement au club. Blanchard a tenu un Levée de fonds au club ce mois-là avec Trump faisant une apparition.

CNBC a rapporté l’année dernière que les propriétés de Trump avaient reçu plus de 17 millions de dollars de la campagne de l’ancien président et du RNC depuis les élections de 2016. Données du Center for Responsive Politics, non partisan [CRP] montre que de 2008 aux élections de 2020, plus de 25 millions de dollars sont allés aux propriétés de Trump. Les données du CRP montrent également qu’au cours du cycle électoral de 2020, le RNC a payé plus d’un million de dollars aux propriétés de Trump pour accueillir des événements politiques.

Mar-a-Lago a vu plus d’un million de dollars dépensés par des groupes dirigés par les républicains depuis 2016.