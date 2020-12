Le Real Madrid est dans la frénésie des victoires depuis les quatre derniers matchs qu’il a disputés dans la ligue La Liga 2020-21. Plus récemment, l’équipe de Zinedine Zidane a battu Eibar par un score de 3-1. Le prochain match La Liga 2020-21 Real Madrid vs Granada est prévu le jeudi 24 décembre à l’Estadio Alfredo Di Stefano. Le match débutera à 12h15 IST.

Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place de la Liga avec 29 points, trois derrière le leader de la ligue, l’Atletico Madrid, bien que l’Atletico ait un match en main. L’équipe de Zidane a réalisé de bonnes performances et frappe lentement pour,

Grenade a également réalisé des performances assez décentes cette saison. Ils ont 21 points en 13 matches. Tout comme le Real Madrid, Grenade était également du côté des vainqueurs de son dernier match contre le Real Betis. Grenade a battu le Real Betis par 2-0 le 20 décembre.

La Liga 2020-21, Real Madrid vs Granada: diffusion en direct

Le flux en direct Real Madrid vs Granada sera disponible sur Facebook. La page Facebook officielle de la Liga diffusera le match à 00h15 IST le jeudi 24 décembre.

La Liga 2020-21, Real Madrid vs Granada: Détails du match

Le match entre le Real Madrid et Grenade débutera à 12h15 IST le jeudi 24 décembre. La sortie se jouera à l’Estadio Alfredo Di Stefano.

RM vs GRD La Liga 2020-21 Dream11 Team pour Real Madrid vs Granada

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Capitaine: Karim Benzema

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Vice capitaine: Luka Modric

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Gardien de but: Rui Silva

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Défenseurs: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Domingos Duarte

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Milieux: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Luis Milla

La Liga 2020-21 RM vs GRD Dream 11 Prédiction, Real Madrid vs Granada Grévistes: Karim Benzema, Roberto Soldado

La Liga 2020-21 RM contre GRD, Alignement probable du Real Madrid contre Grenade: Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Dani Carvajal; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Junior, Karim Benzema, Rodrygo

La Liga 2020-21 RM contre GRD, Alignement probable de Grenade contre le Real Madrid: Rui Silva; Allemand Sanchez, Domingos Duarte, Carlos Neva, Dimitri Foulquier; Maxime Gonalons, Luis Milla, Yangel Herrera; Darwin Machis, Roberto Soldado, Luis Suarez