Le Real Madrid cherchera à prolonger sa dynamique de victoire lorsqu’il affrontera l’Athletic Bilbao à l’Estadio Alfredo di Stefano mercredi en Liga. Ils sont actuellement troisièmes du tableau des points et sont juste derrière leurs rivaux Atletico Madrid. Ce fut une superbe semaine dernière pour eux alors qu’ils ont remporté trois victoires impressionnantes – ils ont battu Séville 1-0, le Borussia Monchengladbach 2-0, puis ont battu l’Atletico Madrid 2-0. La Liga 2020-21 Real Madrid vs Athletic Bilbao se jouera à 2h30.

L’Athletic Bilbao, en revanche, a gaspillé un avantage lors de son match nul contre Valence 2-2.

Le Real Madrid détient un net avantage dans tous les matches entre les deux équipes puisqu’il a remporté 14 des 20 derniers matchs avec cinq nuls. Bien que Madrid n’ait pas trouvé la tâche facile contre les équipes « plus petites » cette saison, elles ont suffisamment de profondeur pour gérer une victoire à domicile.

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour Real Madrid vs Athletic Bilbao

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour le capitaine du Real Madrid contre l’Athletic Bilbao Karim Benzema

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour le vice-capitaine Real Madrid vs Athletic Bilbao: Asier Villalibre

RM vs BIL La Liga, Dream11 Team pour le gardien de but Real Madrid vs Athletic Bilbao: Thibaut Courtois

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour les défenseurs du Real Madrid contre l’Athletic Bilbao: , Nacho, Marcelo, Yeray Alvarez, Oscar de Marcos

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour les milieux de terrain Real Madrid vs Athletic Bilbao: Casemiro, Isco, Iker Muniain, Alex Berenguer

RM vs BIL La Liga, équipe Dream11 pour les attaquants du Real Madrid vs Athletic Bilbao: Asier Villalibre, Karim Benzema

RM vs BIL La Liga, Dream11 Real Madrid onze de départ probable contre Athletic Bilbao: Thibaut Courtois (GK); Alvaro Odriozola, Nacho, Marcelo; Fede Valverde, Casemiro, Isco; Marco Asensio, Karim Benzema, Rodrygo

RM vs BIL La Liga, Dream11 Athletic Bilbao probable XI de départ contre le Real Madrid: Unai Simon (GK); Mikel Balenziaga, Inigo Martinez, Yeray Alvarez, Oscar de Marcos; Dani Garcia, Mikel Vesga; Inaki Williams, Iker Muniain, Alex Berenguer; Asier Villalibre