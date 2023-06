RM, V, Jungkook, J-Hope, V, Jimin, Suga, Jin envoient des lettres à ARMY

La sensation K-pop BTS célèbre son 10e anniversaire et les membres du groupe RM, Jin et Jimin ont écrit des lettres spéciales à leurs fans. BTS ou Bangtan Sonyeondan a fait ses débuts il y a dix ans avec le single « 2 Cool 4 Skool », sorti le 12 juin 2013. Le septuor comprend également Suga, J-Hope, V et Jungkook.

Jin, dont le nom complet est Kim Seok-jin, a publié la lettre pour BTS ARMY, car les fans du groupe sont connus dans le monde entier, sur le forum de la communauté de fans Weverse. Le chanteur de 30 ans, qui s’est enrôlé pour le service militaire en décembre de l’année dernière, a déclaré qu’il était triste de ne pas pouvoir célébrer le moment marquant du groupe avec les fans.

« J’aurais dû filmer plus de contenu avant de rejoindre l’armée. Je ne sais pas comment exprimer mes excuses. Autant que je sache, les membres restants travaillent dur sur le contenu du 10e anniversaire », a-t-il écrit.

Le chef du groupe RM, dont le vrai nom est Kim Namjoon, a déclaré que le groupe partage un lien spécial avec ses fans qui les ont aidés à devenir populaires dans le monde entier.

« Les préoccupations et l’ambivalence que j’avais à 17 et 20 ans sont toujours d’actualité. En grandissant, il y a tellement de choses dans le monde que les mots et les écrits seuls ne peuvent pas expliquer. Et j’ai appris que les choses qui ne semblaient pas changer vont changer un jour », a déclaré le joueur de 28 ans. Dans sa lettre aux fans, Jimin, 27 ans, les a remerciés pour leur amour constant au cours des 10 dernières années.

« Je vous ai déjà dit plusieurs fois aux ARMYs, ce n’est pas facile de soutenir et d’aimer quelqu’un et de lui donner de la force sans raison particulière. C’est pourquoi je peux comprendre à quel point nous sommes heureux. » Vous, qui nous avez fait ressentir cela façon, devrait ressentir un bonheur débordant et recevoir de l’amour. Vous devez. Comprendre? ARMY, à qui je suis toujours reconnaissant et que j’aime, soyons heureux pendant longtemps », a déclaré le chanteur, dont le vrai nom est Park Ji-min.

V, de son vrai nom Kim Tae-hyung, a partagé des images des coulisses du groupe sur les réseaux sociaux pour célébrer l’anniversaire avec les fans. Pendant ce temps, BigHit Music, l’agence de gestion de BTS, a sorti le single numérique « Take Two » pour marquer le 10e anniversaire du groupe de musique.

Le groupe – connu pour ses chansons à succès telles que « Blood Sweat Tears », « Boy in Luv », « ON » et « Dynamite » – a annoncé sa pause en juin dernier et les membres espèrent se réunir à nouveau en tant qu’unité vers 2025 après leur engagement de service.

L’anniversaire de BTS est un événement massif de la culture pop en Corée du Sud, le pays prévoyant une série d’événements pour célébrer le groupe qui a été crédité d’avoir mis sa culture et sa musique sur la carte mondiale. À partir de lundi, tous les monuments de Séoul tels que l’hôtel de ville, les ponts de la rivière Han et la Lotte World Tower ont été illuminés en violet, la couleur du groupe, pour célébrer le 10e anniversaire des débuts du groupe.

Les autorités postales ont émis des timbres pour commémorer l’anniversaire qui marque le début d’une semaine de célébrations dans le pays et parmi les fans mondiaux de BTS.