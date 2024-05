RM – Revue « Au bon endroit, mauvaise personne »

Quand NME a rencontré RM avant la sortie de son premier album solo « Indigo » en 2022, il semblait être dans une période de réflexion – se demandant à quoi ressemblerait sa vie s’il avait choisi une autre voie, essayant de comprendre qui il était à 29 ans. en tant que personne qui avait passé toute sa vie d’adulte à différents niveaux de célébrité. «J’avais l’impression qu’il y avait une œuvre d’art de mes 29 ans[th year], il devrait s’appeler ‘Sans titre’, car rien n’est décidé », expliquait-il à l’époque. « Je ne sais pas quoi faire pour le moment – ​​je viens de faire un album et c’est moi. Je suis juste en train de comprendre.

C’est un sentiment que le leader du BTS poursuit sur son deuxième album solo, « Right Place, Wrong Person ». Si « Indigo » a commencé à démêler la toile de la vie de RM, qui il est et où il veut aller ensuite, alors ce nouvel album reprend les choses à un point où les fils dénoués s’accumulent et tissent de nouveaux labyrinthes chaotiques. Parfois, les choses doivent devenir plus compliquées avant de pouvoir être éclaircies et, ici, nous sommes jetés dans l’œil de la tempête de confusion et du sentiment de ne pas être à notre place.

L’idée du bien et du mal et du fait d’être pris avec un pied dans chacun imprègne tout l’album. « Les bonnes personnes au mauvais endroit » son créateur marmonne d’une voix basse et hypnotique, la ligne prenant une sensation de mantra doom dans un maillage de synthés et de basses inquiétants. Un morceau plus tard, sur « Nuts », suggère RM, « Je peux créer cet endroit idéal pour vous » – un geste bienveillant à première vue, mais qui, sous sa surface, laisse entendre que tout n’est pas actuellement à son apogée idéale.

Si vous passez votre vie à attendre que tout soit parfait, vous attendrez longtemps une satisfaction qui ne viendra jamais. C’est une leçon dont le rappeur semble prendre conscience dans la seconde moitié de l’album lorsqu’il commence à accepter les imperfections de la vie comme quelque chose à chérir. Sur l’émission shoegazey ‘Heaven’, il invite quelqu’un à « viens gâcher mon ambiance »apparemment confiant qu’il ira bien même s’ils relèvent le défi.

‘LOST!’, quant à lui, prend un plaisir actif à ne pas savoir où l’on va dans la vie et à essayer de s’orienter dans de nouvelles expériences. « Je suis putain de perdu » RM chante joyeusement sur la ligne de basse rebondissante du morceau. « Je ne suis jamais allé en club auparavant / Je suis allé en club / Je ne me suis jamais senti aussi libre auparavant. » Plus tard dans la chanson, il regarde « dans le ciel / je vois un nuage argenté »une image qui pourrait avoir différentes interprétations : s’agit-il d’un nuage de pluie argenté, sur le point de déclencher une averse, ou plutôt d’une lueur d’espoir ?

La dernière ligne de « Right Place, Wrong Person » semble être une confirmation catégorique que, même si RM n’a peut-être pas trouvé toutes les réponses à ses questions, il est au moins prêt à tirer la conclusion que la frontière entre le bien et le mal est plus floue que le monde voudrait vous le faire croire. « Tu es ma douleur, divine, divine » » partage-t-il sur « Come Back To Me », acceptant que les expériences négatives de la vie peuvent être aussi belles que les positives.

Au cours de son parcours pour en arriver là, le rappeur nous emmène à travers une série d’émotions exaltantes. « Nuts », qui traite de l’insatisfaction qui peut surgir à travers les relations, est désorientant dans ses phases en constante évolution, ne vous laissant jamais vous sentir pleinement à l’aise avant de changer à nouveau. RM a également apparemment laissé échapper sa rage face aux critiques sur « Out Of Love ». « Vous tous, étrangers, pensiez-vous pouvoir me plaire ? » il ricane. « Fumer tue, je sais / C’est mon putain d’affaire / Vous, les salopes, arrêtez, ne dites pas de conneries. »

« Groin » est tout aussi acerbe et abrasif, s’il est prononcé sur un ton plus léger. « Sortez votre cul du coffre / Votre visage, je me dis ‘Putain, salope !' » » chante-t-il, joyeux de son mépris. D’un autre côté, le petit « ㅠㅠ (Credit Roll) » est rempli de gratitude et « Domodachi » forme une ode au fait d’être avec des amis. «Nous sommes juste ici pour passer un bon moment tous les jours», illustre le rappeur invité Little Simz sur ce dernier. « J’ai soutenu mon frère jusqu’à la fin / Tu ne peux pas mettre la main sur mon ami. »

D’autres fonctionnalités sur les albums incluent le duo de jazz DOMi & JD BECK sur ‘? (Interlude)’ et la voix sonore et riche de Moses Sumney sur ‘Around The World In A Day’. Cependant, à la base, « Au bon endroit, mauvaise personne » est un effort d’équipe. RM a formé un groupe de musiciens autour de lui pour la réalisation, dirigé par le directeur créatif de Balming Tiger, San Yawn. Parmi eux se trouvent certains des artistes les plus excitants et intéressants de Corée du Sud, de Kim Hanjoo de Silica Gel à l’artiste solo Marldn, du chanteur et producteur Mokyo à OHHYUK de HYUKOH.

Ensemble, le collectif a créé un album tout simplement électrique. Ses couches souvent discordantes reflètent viscéralement les émotions de l’album de se sentir déplacé et son message final sur la beauté des imperfections de la vie, alors qu’il ne semble jamais à court d’idées – que ce soit dans l’ensemble du disque ou dans chaque chanson individuelle. C’est un album qui récompense les écoutes répétées et attentives, chaque morceau plein de petits détails qui rehaussent chaque tour.

Ce ne sont pas seulement les sons de « Right Place, Wrong Person » qui capturent cette idée de bonnes choses sortant du mal, mais l’existence de l’album dans son ensemble. C’est un disque magnifique, intrigant et astucieux qui n’aurait probablement pas vu le jour si RM n’avait pas éprouvé – puis interrogé – ces sentiments de confusion et de déplacement, et un rappel parfaitement imparfait que la vie et l’amour, le bien et le mal, sont jamais seulement en noir et blanc.

