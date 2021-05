RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V, Jungkook s’habillent avec style et dégagent du charme

Avant de sortir leur deuxième single anglais ‘Beurre‘, BTS a dévoilé la première photo teaser. Le septuor a rendu les fans gaga sur leur photo de groupe dans laquelle ils arborent un look élégant. Avec RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jungkook, les chanteurs sont plus beaux que jamais, tout en portant des costumes et un charme séduisant. ‘Beurre‘sortira le 21 mai 2021, au grand enthousiasme des fans.

Tout en partageant la photo d’accroche, un responsable de BTS a écrit sur sa page Instagram: «#BTS # 방탄 소년단 #BTS_Butter Group Teaser Photo 1»

En parlant de la chanson, ‘Beurre‘est un morceau dance-pop débordant du charme doux et charismatique de BTS. Cette chanson est le deuxième single anglais suivant ‘Dynamiter‘sorti en août de l’année dernière.

À propos de BTS, c’est l’acronyme de Bangtan Sonyeondan ou « Beyond the Scene », est un groupe sud-coréen nominé aux Grammy Awards qui a capturé le cœur de millions de fans dans le monde depuis ses débuts en juin 2013.

Reconnaissant pour leur musique authentique et autoproduite, leurs performances de premier ordre et la façon dont ils interagissent avec leurs fans, BTS s’est imposé comme des « icônes pop du 21e siècle » battant d’innombrables records du monde. Tout en conférant une influence positive à travers des activités telles que la campagne LOVE MYSELF et le discours de l’ONU « Speak Yourself », le groupe a mobilisé des millions de fans à travers le monde (nommé ARMY), en tête du classement Billboard Hot 100 trois fois en 2020 seulement plusieurs spectacles de stade à guichets fermés à travers le monde et a été nommé artiste TIME de l’année 2020.

BTS a été nominé pour la meilleure performance du duo / groupe pop pour les 63e Grammy Awards et récompensé par de nombreux prix prestigieux tels que les Billboard Music Awards, les American Music Awards et les MTV Video Music Awards.