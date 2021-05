RM et Jungkook de BTS portent l’excitation de l’armée à un autre niveau avec des clips conceptuels «  Butter  »

BTS Army a hâte que le groupe abandonne son deuxième single anglais ‘Beurre‘qu’ils ont annoncé il y a quelques jours. La chanson sortira le 21 mai 2021 et avant cela, Big Hit a décidé de taquiner les fans avec quelques clips. Récemment, ils se sont rendus sur leur page Twitter et ont partagé deux vidéos mettant en vedette RM et Jungkook. Ils l’ont appelé les clips de concept BTS ‘Butter’ et durent jusqu’à 16 secondes.

Dans la vidéo mettant en vedette RM, le chanteur est vu en train de casser une boîte de confettis et de jouer avec des lumières disco pendant que la caméra se déplace autour de lui. Il est plus beau que jamais dans un long trench et donne un regard intense dans la vidéo. La vidéo RM a jusqu’à présent été visionnée environ 3,8 millions de fois sur Twitter.

Alors que Jungkook est vu en train de gaffer autour d’un beurre en forme de cœur sur du pain. On le voit regarder directement dans l’objectif et revêtir des cheveux lisses et lisses dont les fans ont hâte de connaître la couleur. Sa vidéo a recueilli quatre millions de vues jusqu’à présent.

Parler de ‘Beurre‘, la chanson est un morceau dance-pop qui promet de répondre au charme doux et charismatique pour lequel le groupe est aimé.

Récemment, BTS est devenu le premier groupe pop coréen à être nominé aux Grammy Awards pour la meilleure performance duo / groupe pop. Ils ont également mérité un clin d’œil aux BRIT Awards de cette année dans la section Groupe international. Les prix devraient avoir lieu le 12 mai 2021.

BTS l’a récemment porté à un tout autre niveau dans les accords de marketing avec McDonald’s et Louis Vuitton.