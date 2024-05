RM de BTS suscite des spéculations sur sa vie amoureuse avec les paroles de « Right Place, Wrong Person »

Le 24 mai, BTSc’est RM a sorti son deuxième album solo, Bon endroit, mauvaise personne. L’album contient 11 titres, dont le premier single « LOST! » et le morceau de pré-sortie « Come Back To Me », et RM a participé à l’écriture et à la production de la plupart des chansons.

Bon endroit, mauvaise personne plonge dans la sensation et les moments où l’on se sent comme un étranger, hors de propos. Dans cet album, RM dresse un portrait d’émotions universelles que chacun aurait pu rencontrer au moins une fois dans sa vie, délivrant un message qui résonne chez ceux qui s’efforcent de trouver des réponses face à ces émotions. — GRANDE MUSIQUE

Bien qu’il ne soit sorti que depuis peu de temps, les fans louent déjà le lyrisme et la musicalité de RM, d’autant plus que l’album semble si personnel et émouvant pour le membre du BTS. Une conversation qui a été déclenchée par certaines paroles concerne la vie amoureuse de RM et si elle a joué ou non un rôle dans son processus créatif.

Les paroles du morceau de la face B « Nuts » sont celles en question.

En lisant les paroles, il est facile de voir combien de personnes l’interprètent comme RM parlant de quelqu’un avec qui il a eu une relation dans le passé, et si tel est le cas, cela semble être tumultueux.

Depuis que tu es parti, je me sens enfin vivant

Chaque nuit, j’écris des lettres à mon passé

Avec juste un verre de whisky, tous les souvenirs reviennent, priant un dieu auquel je ne crois même pas

Pour que tu puisses cesser d’être mon tout dans la vingtaine

Je souhaiterai sincèrement ton bonheur, même si tu ne me croiras probablement pas

C’était une relation difficile, il y a un stigmate sur ma poitrine

Ça s’appelle toi, je n’arrive même pas à croire que nous étions ensemble

C’était une grippe, et on pouvait voir le karma passer

Le monstre n’a pas été moi, je t’en supplie, oh, bébé, s’il te plaît

Je te souhaite pour toujours, à jamais, le vrai bonheur, putain

Malgré les paroles tragiques, les fans ne sont jamais déçus de la façon dont RM s’exprime poétiquement et magnifiquement, qu’il s’exprime en coréen ou en anglais.

C’est une cavalière professionnelle, hoo, hoo, hoo, hoo, rider

Doit être un guide A1, lance toujours un f**king slider

Quand il s’agit d’amour, elle pourrait passer la nuit blanche

Meilleur briquet à gaz, aucun homme ne pourra jamais la combattre

Je deviens fou, comment tout faire ensemble maintenant ?

Comment se fait-il que tu n’aies plus rien à offrir ?

Tu me fais flipper, je me fais flipper, je t’en supplie, bébé, s’il te plaît

Une vie de bêtises, l’amour est juste pour les monstres

Les paroles de « Nuts » ont donné lieu à une conversation sur un forum en ligne sur l’historique potentiel des rencontres de RM. Beaucoup ont déjà pensé que le membre de BTS avait traversé une rupture difficile au cours des deux dernières années, ils ne sont donc pas trop surpris par les paroles. D’autres pensent simplement, sur la base des seules paroles et de l’âge de RM, qu’il est quasiment acquis qu’il a eu une sorte de relation à un moment donné, que ce soit maintenant ou dans le passé.

Pensez-vous que les paroles de RM sont un aperçu de son passé romantique tragique ?

