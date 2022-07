RLWC2021 : Jon Dutton, directeur général du tournoi, parle de battre des records et d’apprendre de l’Euro féminin | Actualités de la Ligue de Rugby

Les femmes anglaises seront au centre d’une Coupe du monde de rugby à domicile plus tard cette année

Le record de fréquentation pour un international féminin anglais à domicile de l’un ou l’autre code de rugby est de 15 863. Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby de cette année ont pour objectif de briser cela.

Ce record susmentionné a été établi lors des Six Nations féminines de rugby à XV plus tôt cette année lorsque l’Angleterre a affronté l’Irlande sur le terrain de Mattioli Woods Welford Road à Leicester, ce qui montre à quel point cette compétition a augmenté ces dernières années.

Mais avec l’arrivée du rassemblement mondial de la ligue de rugby sur ces côtes pour la première fois depuis 2013 – bien qu’un an plus tard que prévu à l’origine – l’ambition est de reproduire au moins le succès de cette édition, en particulier avec les tournois féminins et en fauteuil roulant qui se déroulent aux côtés des tournois masculins. un événement.

Une foule de plus de 5 000 personnes est attendue au Copper Box pour le match d’ouverture en fauteuil roulant de l’Angleterre contre l’Australie, tandis que le premier match du tournoi masculin entre l’Angleterre et les Samoa à St James’ Park se dirige également vers une salle comble. Maintenant, on espère que le match d’ouverture féminin entre l’Angleterre et le Brésil à Headingley le 1er novembre établira également une nouvelle référence.

“C’est massif, n’est-ce pas ?” Le directeur général de RLWC2021, Jon Dutton, a déclaré qu’il était possible de se rapprocher de la capacité de 19 700 places de Headingley pour l’affrontement Angleterre-Brésil.

“Nous parlons de grands moments; nous allons commencer par un bang à Newcastle et avec Leeds [when Australia face Fiji at Headingley] le jour de l’ouverture. Nous allons donc droit à la fin de ce tournoi et aux trois finales à Manchester, qui seront, je pense, un moment incroyable pour nous tous.

“Ensuite, nous avons ces pics, y compris ce match Angleterre contre Brésil, donc les ventes pour cela et Angleterre-Australie en fauteuil roulant à la Copper Box sont extraordinaires.

Les organisateurs visent une foule record à Headingley pour l’ouverture de la Coupe du monde féminine

“C’est le plus grand moment en 127 ans en termes de tournoi de rugby à XIII et nous avons de vraies célébrations en cours de route. Mais j’ai hâte d’affronter l’Angleterre contre le Brésil et d’être dans une foule qui, espérons-le, nous vendrons. à Headingley.”

Ce match et le dernier match du pays hôte dans le groupe A se joueront en double-tête impliquant les deux autres équipes du groupe, le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis que tous les matches du groupe B entre l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France et le Cook Les îles seront jouées en double-tête au York Community Stadium.

York accueillera également les demi-finales tandis que la finale féminine aura lieu avant le match masculin à Old Trafford – un autre jour à guichets fermés – le 19 novembre.

Dutton ne voit aucune raison pour que le RLWC2021 ne puisse pas reproduire le succès de l’Euro 2022 féminin de football en cours en attirant de grandes foules pour les matchs n’impliquant pas les hôtes, ce qu’il a vu de première main en assistant aux matchs de la phase de groupes organisés dans sa ville natale de Leigh.

Il était également au match d’ouverture entre l’Angleterre et l’Autriche à Manchester et a collaboré avec ses homologues du comité d’organisation de l’Euro 2022 pour voir quelles leçons peuvent être appliquées dans la préparation de la Coupe du monde de rugby à XV.

“Cela ressemble à un festival – cela ressemble à une célébration”, a déclaré Dutton à propos de ses expériences à l’Euro 2022. “C’était une grande fête à Old Trafford; nous avons marché depuis la station de tramway à Old Trafford et avons vu des gens faire la queue devant le tourniquets prêts pour l’ouverture des portes et pour moi, ce n’était qu’un très grand moment.

“Je pense qu’à l’intérieur des sites, nous avons vu une atmosphère familiale. Nous avons vu une célébration. C’est évidemment différent quand l’Angleterre joue par rapport aux matchs, mais les autres matchs ont été très fréquentés avec des spectateurs étrangers, mais principalement locaux. personnes, et je pense que c’est exactement la même chose que ce que nous allons vivre.

“En ce qui concerne ce que nous pouvons apprendre des organisateurs, nous avons été très proches d’eux tout au long car ils ont évidemment également reporté le tournoi.

“Je pense que ce que nous apprendrons d’eux concerne en particulier les habitudes d’achat de billets de ce qu’ils avaient au départ, mais ensuite les avantages d’avoir cette visibilité par la suite du point de vue des médias, mais aussi du point de vue de la diffusion.”

La décision de l’Australie, championne du monde en titre, et de la Nouvelle-Zélande, vainqueur de la Coupe du monde 2008, de ne pas se rendre au Royaume-Uni l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19 a entraîné le report du tournoi à octobre et novembre.

Plutôt que de pouvoir posséder l’espace comme c’était le cas en 2021, le tournoi tombe maintenant dans une année qui voit l’Angleterre accueillir les Jeux du Commonwealth avec les Euros féminins, mais Dutton n’a aucune crainte que cela signifie que le RLWC2021 sera noyé avec tout le reste. passe.

“Nous n’aurions pas eu ça en 21”, a déclaré Dutton. “J’ai dit que nous étions fiers d’être seuls en 21, mais il se trouve que nous sommes ravis d’être parmi d’autres événements en 22 et de voir la positivité, l’optimisme et de voir également un vrai public familial.

“Je pense que c’est l’une des choses, encore une fois, que nous renouons avec le sport de la ligue de rugby.”