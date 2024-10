RLD cherche à ajouter davantage d’agents de conformité et de postes d’application de la loi tout en éliminant les mauvais acteurs de l’industrie du cannabis.

21 octobre — La Division de contrôle du cannabis de l’État veut continuer à sévir contre les mauvais acteurs de l’industrie et espère que le corps législatif apportera son aide lors de la prochaine session.

S’adressant aux législateurs du Comité de développement et de politique économique et rural la semaine dernière, le surintendant du Département de réglementation et de licences de l’État, Clay Bailey, a déclaré que la division demanderait 10 agents de conformité supplémentaires pour aider à réglementer l’industrie du cannabis.

Il a déclaré que la division aimerait également ajouter la possibilité d’embargo, de saisir et de détruire les produits à base de cannabis illicites ou mal étiquetés – un effort qui nécessitera des agents spéciaux dotés de pouvoirs chargés de l’application de la loi.

« Si nous nous en tenons à l’administratif et y restons, une fois que cela est jugé criminel, nous sommes dehors », a déclaré Bailey. « Nous recevons toujours des appels, nous sommes toujours blâmés et nous sommes toujours contestés à ce sujet. Mais je me soucie suffisamment d’arrêter cela. Quelqu’un devra l’arrêter et ce sera nous.

« Les forces de l’ordre font ce qu’elles peuvent, mais elles ont les mains pleines de tout ce qu’elles font, donc ça va nous revenir. »

Bailey a déclaré que la demande pour ces embauches et fonctions supplémentaires figurerait dans un projet de loi présenté au cours de la session législative de 60 jours de l’année prochaine. Selon lui, dans le cadre de la compétence actuelle du CCD, celui-ci ne peut que demander aux producteurs illicites de fermer leurs opérations – et peut-être d’obtenir une ordonnance du tribunal – pendant qu’ils « continuent de croître ».

« Ils nous ignorent », a-t-il déclaré. « Nous avons essayé partout d’arrêter ce genre de choses, mais nous avons été bloqués et nous ne pouvons pas y parvenir. Nous avons besoin de cette autorité, et avec cette autorité, (cela) va prendre les forces de l’ordre dans les limites du possible. RLD. »

Les commentaires de Bailey interviennent alors que le CCD commence à appliquer la loi. L’année dernière, la division a ajouté sept agents de conformité – des agents de l’État qui visitent les entreprises pour s’assurer qu’elles opèrent légalement dans le cadre de leurs licences – pour porter le total à 13.

En 2023, a-t-il déclaré, la division a réalisé plus de 1 100 inspections, contre seulement 138 en 2022 – la première année de vente de marijuana à usage adulte. Cette année, le CCD a réalisé plus de 2 200 inspections, a déclaré Bailey.

À ce jour, a déclaré Bailey, le CCD a déposé plus de deux douzaines d’avis d’action envisagée, dont environ 10 ont abouti à la révocation de licences et 19 autres à des règlements. Elle a infligé 4,3 millions de dollars d’amendes et a collecté 353 952 dollars, Bailey notant que « certaines de ces (amendes) font l’objet d’une objection ».

Justin Dye, président de Schwazze, la société propriétaire de R.Greenleaf et Everest Cannabis Co., s’est également adressé aux législateurs lors de l’audience du 15 octobre, soutenant une augmentation du nombre d’agents de conformité et des mesures d’application de la loi dans le secteur.

Il a déclaré que pour 256 titulaires de permis, le Nouveau-Mexique ne compte qu’un seul inspecteur. Comparez cela au Colorado, qui compte un inspecteur pour 47 titulaires de permis, et à l’Oklahoma, qui compte un inspecteur pour 86 titulaires de permis, a-t-il déclaré.

« (Le Nouveau-Mexique manque cruellement de personnel », a-t-il déclaré. « Pour que nous puissions faire cela, je pense que nous devons faire mieux. »

Quant à l’intervention des forces de l’ordre, Dye a souligné une initiative de la ville de New York appelée « Opération Padlock », qui a réprimé les opérateurs illégaux.

« Ils ont eu un énorme problème au cours des deux dernières années », a déclaré Dye. « Ils l’ont fait au cours de l’année dernière, lorsqu’ils ont commencé à démanteler les bodegas. (…) Ils ont des camionnettes qui circulent dans la ville de New York ; ils les ont démantelés, et cela a eu des répercussions sur (l’industrie). Cela s’est amélioré. dramatiquement.

« Tout ce que nous disons, c’est : donnons à M. Bailey un peu plus d’autorité pour faire ce qu’il doit faire, et il le fera. »

Dye a également déclaré aux législateurs qu’il espérait qu’il y aurait une possibilité de suspension temporaire des nouvelles licences de vente au détail – une conviction que son entreprise défend depuis qu’elle a dirigé une lettre signée par d’autres dirigeants du secteur du cannabis au gouverneur Michelle Lujan Grisham en juin 2023, demandant en grande partie la même chose.

Le Nouveau-Mexique compte à ce jour plus de 1 000 points de vente au détail agréés, même si Bailey a déclaré qu’environ 30 % d’entre eux n’avaient « jamais rien fait dans notre système BioTrack ». BioTrack est le logiciel de suivi et de traçabilité de l’État et est utilisé par certaines entreprises comme système de point de vente.

« Pour la plupart, nous ne pensons pas qu’ils soient actifs », a-t-il déclaré. « Il en reste encore 700. »