RJ McLeod capturé: le fugitif le plus recherché capturé au Salvador photographié en train d’enseigner un cours d’anglais à l’école locale

EXCLUSIF: Une nouvelle photo montre l’ancien fugitif et tueur présumé Raymond “RJ” McLeod à la tête de sa classe au Salvador, quelques jours après que les maréchaux américains et la police locale l’ont arrêté près de l’océan Pacifique après six ans de cavale.

McLeod, 37 ans, est accusé d’avoir brutalement tué sa petite amie de l’époque, Krystal Mitchell, à San Diego en 2016, puis de fuir le pays. Après plusieurs observations en Amérique centrale, les maréchaux disent qu’il s’est installé au Salvador et a pris la vie d’un professeur d’anglais.

Les maréchaux et les autorités salvadoriennes l’ont arrêté vers 16h30 lundi après avoir reçu un tuyau selon lequel il enseignait dans une école de Sonsonate, à environ 40 miles à l’ouest de San Salvador près de l’océan Pacifique, comme Fox News Digital a été le premier à le signaler.

La mère de Mitchell, l’ancienne détective de police Josephine Wentzel, est sortie de sa retraite pour aider à retrouver le meurtrier de sa fille. Elle a déclaré à Fox News que McLeod s’était fait discret dans le quartier Colonia Angelica de Sonsonate, décrit par les habitants comme “un peu dangereux”.

L’ex-Marine était un “culturiste passionné et un gros buveur” avec des antécédents de violence domestique avant même le meurtre, selon les maréchaux.

Après la pandémie de coronavirus, il a réduit sa consommation d’alcool, est retourné au gymnase et a été fréquemment vu au stade de football local, a déclaré Wentzel. Il n’avait pas de voiture et était toujours vu se promener en ville.

Au moment où il est devenu un fugitif, il mesurait 5 pieds 11 pouces et pesait environ 230 livres, selon les autorités. Sur les photos prises après son arrestation, il semblait en forme mais plus maigre, cachait ses tatouages ​​​​derrière une chemise à manches longues malgré la chaleur et avait poussé ses cheveux et sa barbe.

McLeod a été le premier suspect à figurer sur la liste des 15 personnes les plus recherchées par les US Marshals avec une prime pouvant atteindre 50 000 $.

“La tentative effrontée de cet accusé d’échapper à la justice est terminée et le travail pour le tenir responsable devant un tribunal du meurtre de Krystal Mitchell peut maintenant commencer”, a déclaré le procureur du district de San Diego, Summer Stephan, qui poursuit l’affaire, dans un communiqué. . “Un grand crédit revient à la mère de la victime qui n’a jamais renoncé à rechercher le meurtrier de sa fille et a travaillé en étroite collaboration avec notre bureau et d’autres forces de l’ordre pour rendre cette arrestation possible.”

L’animatrice de Fox Nation, Nancy Grace, a souligné la chasse à McLeod au début de cette année « AVIS DE RECHERCHE : Une enquête sur Nancy Grace.

“RJ McLeod ne mérite pas d’être qualifié de marine américain”, a déclaré Grace à Fox News Digital lundi. “Il a sauvagement assassiné Krystal, puis, comme un lâche, s’est enfui.”

Maréchaux adjoints Francisco Barajas et Luis Ramirez se sont envolés pour El Salvador pour aider la police locale et nationale à sa capture vers 4h30 PT lundi et l’ont escorté vers les États-Unis.

“Il aime faire du mal aux femmes pour le plaisir”, a déclaré le psychologue Dr Michael Bourke à Grace lors du tournage de l’émission spéciale. “Ce n’est pas quelqu’un qui le fait dans un autre but. Il aime simplement ça.”

Jenna Miller et Kelly Skehen de Fox News ont contribué à ce rapport.