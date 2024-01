RJ Davis Rockets UNC après Wake Forest

CHAPEL HILL, Caroline du Nord — Avec RJ Davis au volant, fermement et magistralement aux commandes, la Caroline du Nord a trouvé une autre vitesse et a décollé lundi soir.

Les Tar Heels, troisièmes, ont dépassé Wake Forest 85-64 au Smith Center, alors que le garde senior Davis faisait un spectacle. Il a inscrit 36 ​​points, un sommet en carrière, inscrivant 23 points au cours de la seconde mi-temps dominante de l’UNC.

Davis est sorti sous une ovation debout de la part du public local lorsque Seth Trimble l’a remplacé à 44,6 secondes de la fin. Elliot Cadeau a ajouté 14 points, Harrison Ingram a fourni 10 points et 14 rebonds, et Carolina (16-3 au total, 8-0 ACC) a prolongé sa séquence de victoires à neuf victoires consécutives. Les Tar Heels étaient menés à la mi-temps, mais l’ont allumé après la mi-temps et ont remporté leur septième match consécutif de l’ACC à deux chiffres.

L’UNC a obtenu son deuxième départ 8-0 dans la ligue ACC au cours des 23 dernières années. L’équipe de Roy Williams en 2015-2016, qui a finalement atteint le match de championnat de la NCAA, a également débuté la conférence avec une fiche de 8-0. Et lors de la saison 2000-01, l’équipe de Matt Doherty a débuté 11-0 dans l’ACC avant de pétiller.

La mission de lundi soir a permis un redressement rapide et la dernière étape d’une séquence de trois matchs s’est déroulée en six jours pour la première place de l’UNC. Après avoir gagné au Boston College samedi, les Tar Heels n’ont eu qu’une journée intermédiaire avant d’affronter Wake Forest ici. Les Demon Demons menaient 36-33 au début de la seconde période, avant que la Caroline n’appuie sur l’accélérateur.

Les 18 points de Hunter Sallis et les 14 points d’Andrew Carr ont rythmé Wake Forest (13-6, 5-3), qui est arrivé à égalité avec NC State et Florida State pour la deuxième place du classement de l’ACC derrière l’UNC.

Le garde de l’UNC, RJ Davis, tire sur Andrew Carr de Wake Forest lundi soir.

Déficit à la mi-temps pour la première fois depuis le Kentucky

L’UNC a pris jusqu’à huit points d’avance en première mi-temps, mais s’est dirigé vers l’entracte avec un score de 34-33 et a fait face à son premier déficit à la mi-temps en neuf matchs, depuis la défaite du 16 décembre contre le Kentucky.

RJ Davis a marqué 13 points en première mi-temps pour les Tar Heels, principalement sur une collection de flotteurs. Mais le tireur d’élite de Wake Forest, Damari Monsanto, disputant son deuxième match de la saison, a réussi une paire de tirs à 3 points dans les deux dernières minutes de la mi-temps pour aider les Demon Deacons à prendre l’avantage. Monsanto s’est retourné après que le deuxième 3-ball s’est connecté pour un regard rapide sur les spectateurs de l’UNC dans les sièges à proximité du sol, alors que la foule locale s’opposait à un non-appel sur le chasseur Sallis des Demon Deacons voyageant peut-être avant de nourrir Monsanto sur l’aile.

Plus tôt, les Tar Heels semblaient atteindre un équipement de séparation. Le gardien de l’UNC, Elliot Cadeau, a marqué sur le verre pour couronner une rafale de 10-0, alors que les Tar Heels menaient 22-14 et que l’entraîneur de Wake Forest, Steve Forbes, a demandé un temps mort. Cadeau a brillé lors de cette séquence. En défense, il a muré Boopie Miller, qui a glissé. Ce vol a envoyé Cadeau de 6 pieds 1 pouce attaquer 6-11 Andrew Carr et marquer sur lui en transition.

Suivant au programme

La Caroline joue samedi après-midi à Florida State (14 heures, ESPN ou ESPN2), marquant le deuxième match de saison régulière entre les équipes. Les Tar Heels ont battu les Seminoles 78-70 le 2 décembre lors du premier match de la ligue ACC, utilisant un blitz de 22-0 en seconde période pour sortir d’un déficit à deux chiffres et remporter une victoire éclatante ce jour-là à Chapel Hill.

Florida State (11-7, 5-2) joue mardi soir à Syracuse. Les Seminoles ont débuté cette semaine dans une égalité à trois avec NC State et Wake Forest pour la deuxième place du classement ACC. La Caroline mène 54-16 dans la série de tous les temps contre FSU, dont 18-8 sur la route, le tout au Tucker Center (anciennement Leon County Civic Center). Les Tar Heels ont une fiche de 5-4 lors de leurs neuf dernières rencontres avec les Seminoles, et Tallahassee, en Floride, a été une situation difficile. L’UNC avait perdu trois matchs consécutifs sur la route à FSU, avant de s’yimposer la saison dernière fin février.