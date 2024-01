Rizzoli : Lynn Goldsmith : La musique des années 80

Archives – 11 octobre 2022

Il y a de fortes chances que vous ayez vu de nombreuses photos emblématiques prises par un photographe portraitiste et documentaire primé. Lynn Goldsmith à un certain point dans votre vie. Ses images ont fait la couverture de magazines du monde entier, de Life à Sports Illustrated, Newsweek, Rolling Stone, People et bien d’autres. Elle a également publié 14 monographies de ses photographies, dont le livre photo à succès New York Times (Rizzoli, 1990).

Au cours des 50 dernières années, Goldsmith a photographié des centaines de musiciens lors de séances de portraits en studio, lors de concerts en direct, sur la route et à la maison. Son nouveau livre, Music in the ’80s, présente un éventail incroyable d’artistes au cours d’une décennie où de nombreuses nouvelles formes de musique gagnaient en popularité : la New Wave, l’Electronica, le Rap, le Metal et le Ska ont connu un succès record, tout comme le R&B et la Pop. . Michael Jackson, Philip Glass, Run DMC, Miles Davis, Judas Priest – ce ne sont là que quelques-uns des noms qui sont devenus des icônes au cours de cette période. Les années 80 ont été une période sans précédent dans l’histoire, et les photographies choisies pour ce livre sont aussi diverses dans leur style que la musique et les vêtements de la décennie.

En tant qu’artiste elle-même enregistrant dans les années 80 sur Island Records sous le pseudonyme de WILL POWERS, Goldsmith pouvait susciter un lien spécial avec les musiciens. Ayant écrit des chansons avec Sting, Steve Winwood et Nile Rogers, les artistes ont toujours été à l’aise avec elle et prêts à expérimenter. Lynn y avait une sorte d’accès qui lui permettait de créer des images authentiques par rapport à la façon dont l’artiste voulait se voir. Son accès était basé sur le respect et la confiance de la personne de l’autre côté de sa caméra. Lenny Kaye, auteur et guitariste du Patti Smith Group, résume sa photographie : « Lynn Goldsmith est une artiste à la hauteur des légendes qu’elle a capturées devant la caméra. Elle comprend le rythme et la mélodie d’une photographie, la capacité d’arrêter le temps et de nous permettre de savourer l’instant présent, en nous voyant dans son cadre, ainsi que les couches de personnalité qu’elle révèle chez ses sujets.

Le livre présente également des citations de nombreuses personnes figurant sur les photographies de Goldsmiths, notamment Iggy Pop, Tina Turner, Keith Richards, Alice Cooper, Elvis Costello et bien d’autres, ainsi que de personnes qui ont été influencées par l’énorme importance culturelle de cette décennie. prouvant que Music in The ’80s plaira à coup sûr à tous les amateurs de musique.

À propos de l’auteur : Lynn Goldsmith est une photographe portraitiste de célébrités, ainsi qu’une photographe et peintre d’art. Dans le passé, elle a été entrepreneur, réalisatrice, artiste d’enregistrement et parolière.

Lynn Goldsmith : La musique des années 80

Rizzoli New York

Relié / 10” x 13” / 352 pages / 250 illustrations

75,00 $ US / 100,00 $ CAD / 55,00 £ Royaume-Uni

ISBN : 978-0-8478-7225-1

www.rizzoliusa.com