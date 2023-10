Rizwan dédie la victoire du Pakistan au cricket aux « frères et sœurs de Gaza » | Actualités de la Coupe du monde de cricket ICC

Le joueur de cricket pakistanais Muhammad Rizwan a fait face à une réaction violente en Inde après avoir dédié la récente victoire de son équipe en Coupe du monde de cricket ICC contre le Sri Lanka à la population de Gaza, qui a fait face aux bombardements israéliens incessants ces derniers jours.

Rizwan a été élu joueur du match après avoir marqué un siècle alors que le Pakistan complétait la course-poursuite la plus réussie jamais réalisée dans le tournoi pour battre le Sri Lanka par six guichets à Hyderabad, en Inde.

« C’était pour nos frères et sœurs de Gaza », a-t-il écrit mercredi dans un message sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

C’était pour nos frères et sœurs de Gaza. 🤲🏼 Heureux de contribuer à la victoire. Merci à toute l’équipe et en particulier à Abdullah Shafique et Hassan Ali pour avoir rendu les choses plus faciles. Extrêmement reconnaissant envers les habitants d’Hyderabad pour leur incroyable hospitalité et leur soutien tout au long de cette journée. – Muhammad Rizwan (@iMRizwanPak) 11 octobre 2023

Le gardien de guichet de 31 ans a également écrit un message de condoléances aux personnes touchées par le tremblement de terre en Afghanistan, mais c’est sa démonstration de soutien aux Palestiniens assiégés qui a suscité une réaction de la part des fans de cricket en Inde.

Le Pakistan affrontera son grand rival indien lors de son prochain match à Ahmedabad samedi, et certains supporters indiens ont demandé au Board of Cricket Control in India (BCCI) de boycotter le match et d’interdire à Rizwan de participer au tournoi.

Certains fans indiens ont demandé à l’International Cricket Council (ICC) d’interdire Rizwan pour son message « totalement insensé ».

Cher ICC, veuillez interdire @iMRizwanPak C’est totalement fou 😡😡😡😡 https://t.co/BVbo2nBTxY – Vaibhav Bhola 🇮🇳 (@VibhuBhola) 11 octobre 2023

Un fan indien a critiqué une BCCI « indifférente » pour avoir donné aux joueurs de cricket pakistanais « une plate-forme pour l’agenda palestinien » qui « inciterait les partisans indiens du Hamas et de la Palestine ».

Pendant ce temps, le journaliste indien Sudhir Chaudhary a écrit sur X : « Ceci #ICCCricketWorldCup23 n’est pas seulement le cricket, mais aussi un champ de bataille d’idéologies politiques et religieuses.

Le joueur de cricket et gardien de guichet pakistanais Muhammad Rizwan consacre son siècle de victoire au peuple de #Gaza

Il a également remercié la population d’Hyderabad pour son soutien au Pakistan.

Ce #ICCCricketWorldCup23 n’est pas seulement le cricket, mais aussi un champ de bataille politique et… https://t.co/zMCxYw9svp – Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) 11 octobre 2023

La CPI a déjà statué contre les déclarations politiques des joueurs, bien qu’ils soient libres d’utiliser leurs propres plateformes médiatiques en dehors du terrain de jeu.

En 2014, l’instance dirigeante mondiale a interdit au polyvalent anglais Moeen Ali de porter des bracelets indiquant « Sauvez Gaza » et « Libérez la Palestine ».

Et en 2019, l’Indien MS Dhoni a reçu l’ordre de la CPI de retirer ses gants portant un logo controversé en forme de poignard – apparemment un symbole militaire – lors d’un match de Coupe du monde contre l’Australie.

Cependant, il semble peu probable que la BCCI prenne des mesures suite à la déclaration de Rizwan.

Les médias indiens rapportent que la BCCI considère l’affrontement de samedi comme l’événement principal de la Coupe du monde de cricket et a prévu une grande cérémonie d’avant-match après avoir décidé de ne pas organiser de cérémonie d’ouverture le jour de l’ouverture du tournoi.

Le traitement particulier réservé au match de samedi n’a pas échappé aux critiques de certains supporters indiens. Ils affirment que la BCCI ne boycottera pas l’équipe pakistanaise lors du plus grand match du tournoi.

Les gens ici se trompent s’ils croient que la BCCI boycotte les négociations bilatérales et joue à un jeu de Coupe du Monde, uniquement parce que c’est une Coupe du Monde et qu’ils ne peuvent pas l’éviter. D’abord, un jour de réserve uniquement pour Ind Pak et maintenant ça. Argent > patriotisme. Plus tôt le grand public se rendra compte de cette hypocrisie, mieux ce sera… https://t.co/ZDYI9LBSHG -Manya (@CSKian716) 11 octobre 2023

Israël continue de frapper Gaza avec des raids aériens, tuant plus de 1 400 personnes après avoir placé l’enclave sous « siège total » depuis la semaine dernière.

Cela faisait suite aux attaques surprises perpétrées samedi par le groupe palestinien Hamas en Israël, au cours desquelles au moins 1 300 personnes ont été tuées.