Riz noir : avantages, nutrition et risques

Le riz noir, également connu sous le nom de riz interdit ou riz violet, est une céréale entière consommée en Chine, en Corée et au Japon depuis des siècles. Dans la Chine ancienne, le riz noir était réservé exclusivement aux empereurs et aux personnes fortunées, d’où son appellation de « riz interdit ». Depuis lors, le riz noir est utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour renforcer la fonction rénale, favoriser la circulation et traiter le diabète et l’anémie.





Désormais, le riz noir est disponible à l’achat dans de nombreux supermarchés ou magasins d’aliments naturels aux États-Unis. Sa texture moelleuse est quelque peu comparable à celle du riz brun, un autre riz à grains entiers. De nombreuses personnes choisissent de manger du riz noir pour son profil nutritionnel robuste ; c’est une bonne source de fibres et d’antioxydants qui soutiennent la santé. La couleur violet foncé de ce riz est en fait due à sa teneur en anthocyanes, un puissant antioxydant qui peut aider à prévenir diverses maladies.







La recherche montre que le riz noir est une bonne source de divers phytonutriments et antioxydants, notamment des anthocyanes, des glycosides, des flavonols et des caroténoïdes.





Les antioxydants sont importants car ils aident à se défendre contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif est une réaction corporelle qui peut endommager nos cellules et contribuer à des maladies comme le cancer et les maladies cardiaques. Manger des aliments riches en antioxydants est un bon moyen de prévenir et de réduire le stress oxydatif.





Le riz noir est l’une des options de riz les plus riches en antioxydants. Une étude a révélé que, comparé au riz rouge et brun, le riz noir a la teneur en phytonutriments la plus élevée et est le plus prometteur dans la lutte contre les cellules cancéreuses du sein.





Une autre étude a révélé que la consommation de quantités plus élevées de flavonols alimentaires, présents dans le riz noir, est associée à un risque réduit de cancer du côlon. Cependant, nous avons besoin de davantage de recherches pour déterminer si et comment la consommation d’antioxydants peut aider à prévenir le cancer.





Il est préférable d’obtenir des antioxydants dans les aliments plutôt que dans des suppléments, car les recherches montrent que la prise de suppléments d’antioxydants n’a pas le même effet sur la réduction du stress oxydatif.











Manger du riz noir peut favoriser la santé cardiaque en raison de son effet sur le cholestérol en tant que grain entier et de ses propriétés antioxydantes.





Les grains entiers comme le riz noir sont plus riches en fibres que les grains raffinés, et les fibres aident à contrôler votre taux de cholestérol. Étant donné qu’un taux de cholestérol élevé augmente le risque de maladie cardiaque, les grains entiers constituent une partie importante d’une alimentation saine pour le cœur.





Les directives diététiques pour les Américains recommandent qu’au moins la moitié des céréales que vous consommez soient des céréales complètes. Cependant, 98 % des Américains ne consomment pas suffisamment de céréales complètes.





De vastes études ont montré que manger davantage de grains entiers est associé à un risque réduit de développer diverses maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et les maladies coronariennes.





Les antioxydants contenus dans le riz noir peuvent également favoriser la santé cardiaque. Une étude a révélé que la consommation régulière d’anthocyanes – les antioxydants qui donnent sa couleur au riz noir – était associée à une réduction du risque de crise cardiaque chez les patients de plus de 65 ans ayant une tension artérielle normale.





Des recherches ont montré que l’obtention d’anthocyanes provenant des aliments semble être plus bénéfique que la prise de suppléments d’antioxydants. Cela pourrait signifier que les divers nutriments contenus dans des aliments comme le riz noir agissent avec les antioxydants pour produire des bienfaits pour la santé.







La teneur en fibres du riz noir est non seulement bénéfique pour la santé cardiaque, mais aussi pour la santé digestive.





Les fibres sont un glucide non digestible qui favorise la régularité digestive. Il existe deux types de fibres : solubles et insolubles. La forme insoluble est la plus abondante dans les grains entiers. Ce type de fibre aide à maintenir le mouvement dans votre système et ajoute du volume aux selles pour prévenir ou traiter la constipation.





Manger suffisamment de fibres alimentaires favorise également un microbiome intestinal sain. Lorsque les fibres pénètrent dans notre tube digestif, elles contribuent à produire des acides gras à chaîne courte qui soutiennent notre santé globale.





De plus en plus de recherches ont révélé que notre microbiome intestinal – la communauté diversifiée de micro-organismes présents dans notre tube digestif – influence également la santé de notre cerveau, notre santé immunitaire et notre santé métabolique. Soutenir un intestin sain peut contribuer à améliorer votre santé et votre bien-être en général.











Le riz noir est un grain entier composé principalement de glucides. De plus, c’est une très bonne source de fibres et de protéines. Voici la répartition nutritionnelle de 0,25 tasse de riz noir non cuit :





Calories : 180

180 Graisse: 1 gramme (g)

1 gramme (g) Sodium: 40 milligrammes (mg), soit 2 % de la valeur quotidienne (JQ)

40 milligrammes (mg), soit 2 % de la valeur quotidienne (JQ) Les glucides: 39g

39g Fibre: 5 g, soit 18% de la VQ

5 g, soit 18% de la VQ Protéine: 4g

4g Sucres ajoutés : 0 g





La couleur du riz noir est due à sa forte teneur en antioxydants. Il est particulièrement riche en anthocyanes, qui aident à lutter contre l’inflammation chronique et à prévenir les maladies chroniques. L’extrait de riz noir est de plus en plus utilisé comme aliment fonctionnel grâce à ces antioxydants.







Le riz noir est un aliment riche en nutriments qui peut être consommé sans danger pour la plupart des gens. Cependant, le riz noir est plus riche en fibres que les autres types de riz, il peut donc provoquer une irritation gastro-intestinale chez certaines personnes, en particulier si vous augmentez trop rapidement votre apport en fibres.





Les personnes atteintes de maladies gastro-intestinales comme le syndrome du côlon irritable (SCI) peuvent également trouver la teneur en fibres du riz noir difficile à tolérer, surtout s’il est consommé avec d’autres aliments riches en fibres.





Bien que le riz noir fasse partie de certaines cuisines asiatiques depuis des siècles, il n’est pas aussi courant aux États-Unis. De nombreux Américains connaissent mieux d’autres types de riz, comme le riz blanc et le riz brun. Le riz blanc est une céréale raffinée, il contient donc un peu moins de fibres que le riz brun ou le riz noir. Il n’a pas non plus la même teneur en antioxydants.





Associer du riz blanc à des sources de fibres et d’antioxydants peut aider à créer un repas complet. Vous pouvez également consommer différents grains entiers tout au long de la journée, comme du pain de blé entier ou des flocons d’avoine, pour augmenter votre apport quotidien en grains entiers.







Le riz noir peut être préparé et consommé comme n’importe quel autre riz. Sa texture ressemble le plus à celle du riz brun, il remplace donc bien le riz brun dans des plats comme les bols de céréales, les salades ou comme plat d’accompagnement.





Vous pouvez incorporer du riz noir à votre alimentation en :





L’utiliser comme base dans un bol à céréales garni de légumes et de poulet ou de tofu

L’échanger contre du riz blanc dans un riz au lait

L’ajouter à un sauté avec des crevettes, des poivrons, des champignons, des pois mange-tout et d’autres légumes

Servir en accompagnement avec du saumon et des légumes rôtis

L’utiliser comme garniture sur les salades

L’ajouter à la soupe







Le riz noir existe depuis des siècles, mais il est peut-être nouveau pour de nombreux Américains. Les grains entiers sont riches en antioxydants et en fibres qui peuvent aider à soutenir votre santé digestive et cardiaque.





Étant donné que les suppléments d’antioxydants n’ont pas les mêmes bienfaits pour la santé que les aliments riches en antioxydants, consommer des aliments comme le riz noir est l’un des meilleurs moyens de réduire le stress oxydatif.