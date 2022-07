Riz, Cucurella, Kounde, Saliba, Torres et plus

Bienvenue à 101Récapitulatif quotidien des principales nouvelles et rumeurs sur les transferts pour le jeudi 21 juillet.

Il est peu probable que Lingard revienne à West Ham cet été, David Moyes ne voulant pas briser sa structure salariale pour l’Anglais [The Athletic]

Brighton a refusé l’offre d’ouverture de Manchester City pour Marc Cucurella, les Cityzens ne voulant pas égaler le prix demandé de 50 millions de livres sterling cet été [David Ornstein]

Malgré les rumeurs, Nuno Tavares n’est pas une cible pour Brighton s’ils perdent Cucurella cet été [The Athletic]

Barcelone semble sur le point de rater Jules Kounde, Chelsea faisant pression pour un déménagement [Fabrizio Romano]

Le défenseur s’est entraîné seul alors qu’il cherche à finaliser son avenir dans les prochains jours [Marca]

Les Blaugrana ont dressé une liste d’alternatives, qui comprend le défenseur d’Arsenal William Saliba [Gerard Romero]

Ils sont également très attachés au défenseur de Villareal, Pau Torres, et pourraient se voir attribuer une course claire à l’arrière central, Manchester United et la Juventus ayant déjà rempli leurs rôles d’arrière central gauche cet été. [Marca]

Mikel Arteta a révélé que l’attention se tournera vers les sorties après la signature d’Oleksandr Zinchenko [Fabrizio Romano]

West Ham n’a reçu aucune offre pour Declan Rice ce mercato et n’a pas l’intention de vendre l’Anglais avant au moins l’été prochain. [The Athletic]

Brentford est sur le point de signer l’ancien défenseur de Burnley Ben Mee pour un transfert gratuit après l’expiration de son contrat à Turf Moor ce mois-ci [The Guardian]

Southampton a conclu un accord de 13 millions d’euros avec l’attaquant bordelais Sekou Mara [Julien Maynard]

Contrairement à l’ancienne croyance, Barcelone ne sera pas obligé de vendre Frenkie de Jong cet été s’il active un troisième levier économique [Gerard Romero]

Manchester United est intéressé par la signature du défenseur du Borussia Dortmund Dan-Axel Zagadou [The Sun]

