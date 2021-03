«C’est très agréable, en particulier de voir le film obtenir six nominations», a-t-il déclaré. «Pour votre propre nomination, vous vous sentez très chanceux et honoré. Mais pour vos coéquipiers, voir des choses comme le meilleur montage et la meilleure image et Paul Raci »- son co-star -« vous frappez dans les airs et vous sautez de haut en bas dans votre lit. Je me sens aux anges et tellement excité pour le reste de l’équipe. «

Pour jouer Ruben, un batteur punk-metal et héroïnomane en convalescence aux prises avec une perte auditive, Ahmed d’origine britannique a passé près d’un an à apprendre la langue des signes américaine et le tambour – un dévouement qui lui a déjà valu des nominations aux Golden Globes, aux BAFTA, aux Critics Choice et au SAG. . Maintenant «Sound of Metal», un indice d’octane élevé, annoncé par la critique Amazone drame, est un candidat multiple aux Oscars.

Qu’allait-il faire pour fêter ça?

«Je vais me rendormir», dit-il.

Ce sont des extraits édités de la conversation.

Donc à propos de ce coup de poing aérien.

Personne ne faisait ça [project] pour l’argent et personne ne faisait ça pour le plaisir. Tout le monde a fait ce film parce qu’ils voulaient aller plus loin qu’ils ne l’avaient jamais été. Le directeur du son [and best sound nominee] Nicolas Becker a voulu innover de nouvelles techniques et a passé six mois à faire le mixage sonore d’un film que nous avions six semaines à tourner. Pour ma part, je voulais aller plus loin et abandonner une année entière pour apprendre la langue des signes et apprendre la batterie. Et la même chose avec [the best supporting actor nominee] Paul Raci. C’est quelqu’un qui a beaucoup de talent mais peut-être que personne ne lui avait donné la plate-forme pour peindre avec toutes ces couleurs fraîches et les mettre à sa disposition en tant qu’artiste. Je sais que cela peut ressembler à un cliché, mais il y avait une réelle pureté d’intention et une camaraderie d’esprit pour que nous puissions tous nous pousser. Et donc, pour obtenir les encouragements de nos pairs, c’est juste un sentiment merveilleux.

Vous avez également établi quelques records pour les Oscars. Vous êtes le premier musulman nominé pour le meilleur acteur principal et, avec Steven Yeun, c’est le première fois deux hommes d’origine asiatique (Ahmed est d’origine pakistanaise) ont été nominés pour le meilleur acteur la même année. Cela a-t-il un sens pour vous?

Ouais. Et je pense que le plus important est de savoir si cela a du sens pour les autres. Je pense juste que plus il y a de gens qui peuvent se retrouver célébrés et inclus dans ces moments, mieux c’est. C’est ça la narration. Il s’agit d’essayer d’élargir notre idée de qui nous sommes. Et lorsque nous célébrons un plus large éventail d’histoires et un plus large éventail de conteurs, cela peut aider de plus en plus de gens à se retrouver dans notre culture. Et c’est vraiment une chose positive.

Quel genre de réponse avez-vous obtenu à votre performance? Des personnes dans le monde sourd ont-elles tendu la main?