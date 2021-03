Si vous êtes un acteur, gagner un Oscar est à peu près aussi important que possible.

Donc, naturellement, la star pakistanaise britannique Riz Ahmed était assez étonné quand son nom a été appelé sur le Oscars‘meilleur acteur final, pour son rôle dans le prochain Sound Of Metal, dans lequel il joue un batteur et ancien toxicomane qui perd l’audition.

Image:

Ahmed joue un batteur qui devient sourd dans Sound Of Metal. Photo: Amazon Studios



En tant que premier Oscar, ce serait un gros problème de toute façon, mais celui-ci l’est d’autant plus que cela fait de lui la première star musulmane à être nominée dans la catégorie des principaux acteurs.

« Wow! Je suis honoré d’être nominé par mes collègues acteurs aux côtés de ces performances inspirantes, et je suis reconnaissant à l’Académie pour son soutien et ses encouragements », a-t-il tweeté après l’annonce des nominations plus tôt en mars.

En revanche, il semble que certains membres de sa famille aient été un peu déçus par sa grande nouvelle.

Posté sur Twitter, Ahmed, 38 ans, a partagé les réactions de ses cousins.

« Mon cousin Adnan Légit ne savait pas ce que Oscars étaient « , a-t-il écrit. » « Pourquoi tout le gaz? J’ai remporté le prix du meilleur engagement client pour le trimestre financier.

« Un autre cousin intervient » Na ce n’est pas aussi gros que ça, parce qu’il n’a rien gagné. C’est plus comme recevoir un e-mail de votre patron. » Merci patron. »

Ahmed affronte deux autres stars britanniques, Anthony Hopkins et Gary Oldman, pour The Father et Mank respectivement, et Steven Yeun, pour Minari, ainsi que le regretté Chadwick Boseman pour son interprétation d’un trompettiste ambitieux dans Black Bottom de Ma Rainey.

Acteurs britanniques Sacha Baron Cohen et Daniel Kaluuya sont également en lice pour le meilleur acteur de soutien, tandis que Vanessa Kirby et Carey Mulligan représentent le Royaume-Uni dans la catégorie des actrices principales et Olivia Colman dans le groupe des actrices de soutien.

Actrice et cinéaste britannique Émeraude Fennell, qui est nominée pour le meilleur réalisateur pour le conte de vengeance Promising Young Woman, avec Mulligan, est la première femme britannique à être nominée pour le prix, et également la première femme à être nominée pour leurs débuts en tant que réalisatrice de long métrage.

Malgré d’autres cérémonies de remise de prix permettant aux gagnants d’accepter leurs gongs virtuellement en raison de COVID-19[feminine restrictions, il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que les Oscars seront en personne seulement, soulevant un point d’interrogation quant à savoir si les candidats britanniques et internationaux pourront y assister.

Sound Of Metal, qui sortira au Royaume-Uni plus tard cette année, est également en lice pour la meilleure photo, tandis que la co-vedette d’Ahmed Paul Raci, qui joue Joe, un homme qui dirige un refuge pour toxicomanes sourds en convalescence, est nominée dans le second rôle. catégorie d’acteur. Le film est également présélectionné pour le meilleur scénario original, le meilleur montage et le meilleur son.

Qu’Ahmed soit là ou non, j’espère que quand il s’agira du grand soir, ses cousins ​​seront un peu plus impressionnés.