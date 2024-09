Riz Ahmed, Lily James Thriller de dénonciation

Vif, amusant et divertissant de la première scène à la fin, Relay de David Mackenzie est un film à l’ancienne sur un type à l’ancienne. Le film est un thriller paranoïaque moderne qui rappelle l’âge d’or du genre dans les années 70 (même si le plus récent Michael Clayton pourrait en être la référence la plus évidente). Le type est un musulman alcoolique nommé Ash (un Riz Ahmed triste et écureuil, fantastique du début à la fin), qui est devenu un courtier renégat après avoir bu une vie plus conventionnelle.

Ses fonds de commerce sont les lanceurs d’alerte – il travaille pour les protéger des entreprises qui veulent leur mort. Ses méthodes sont analogiques – Ash communique exclusivement avec des clients courageux et des conglomérats maléfiques à travers un service de relais de conversation en texte Conçu pour aider les sourds à passer des appels téléphoniques standards. Personne n’entend jamais sa voix ni n’apprend son nom ; il tape un message dans son téléscripteur, et une équipe d’opérateurs très confus (mais toujours professionnels) le transmet ensuite à la personne à l’autre bout du fil. Comment lui envoyer 500 000 dollars. « Allez-y. » Où laisser les documents hyper compromettants. « Allez-y. » À quels journaux il les enverra si les voyous de l’entreprise ne se conforment pas. « Allez-y. » Ce genre de choses. Nous vivons dans un monde numérique, mais Ash est capable de se cacher à la vue de tous.

En fait, Ash est si insaisissable que c’est un peu un jeu du chat et de la souris juste pour embaucher lui, et encore moins pour le déjouer. Pendant une grande partie de la première moitié de « Relay », dans laquelle il s’efforce de protéger une nouvelle cliente épuisée nommée Sarah (Lily James) en même temps qu’il essaie de se débarrasser de l’escadron de tueurs d’un conglomérat de biotechnologie, il semble qu’il soit tout aussi occupé à essayer de rester caché des deux côtés de l’affaire ; il y a une séquence terriblement ludique dans laquelle Ash enfile le premier de ses nombreux déguisements pour entraîner le reste du casting dans une course-poursuite folle jusqu’à Pittsburgh et retour.

Bien sûr, la véritable allégeance de notre héros n’est pas un mystère, même si Sarah pourrait se croire indigne de sa protection. En apprenant que la nouvelle variété de blé de son employeur avait des effets secondaires cancérigènes, elle a volé les documents qui le prouvaient. Mais lorsque l’entreprise a envoyé une équipe pour l’intimider et l’obliger à les lui rendre (une équipe de visages mémorables dirigée par un Sam Worthington irritable et génial, qui donne au rôle bien plus de personnalité qu’il n’en exige), Sarah a craqué sous la pression de leur surveillance constante et a accepté de rendre les preuves – c’est le travail d’Ash de s’assurer qu’elle puisse garder la vie sauve à la fin de la transaction.

C’est tout ce qu’il y a à dire, mais le scénario bien ficelé de Justin Piasecki se délecte absolument du processus de travail d’Ash et de l’esprit de jeu qui rend l’équipe de Worthington si désireuse de le débusquer et de tirer parti de son influence. Il y a une assurance palpable dans la façon dont cette histoire permet aux adversaires de s’encercler comme une paire de requins qui ont tous deux faim du même repas, et « Relay » devient d’autant plus convaincant qu’il inverse l’appétit d’un personnage principal riche.

Même s’il essaie de se faire passer pour quelqu’un d’inconnu (même lors des réunions des AA où il se présente sous un faux nom), Ash est facilement identifiable pour sa solitude. Une solitude cristallisée par l’effervescence de la ville qui l’entoure, car la même frénésie qui lui permet de négocier des accords entre des inconnus rend d’autant plus difficile pour lui de nouer des liens significatifs. Mackenzie aiguise les deux côtés de cette épée à double tranchant en filmant dans les rues de New York avec un degré de fidélité géographique presque inédit dans les films de nos jours, car l’action s’étend du cœur de Times Square aux entrailles de l’hôtel de ville (qui est en fait dans Times Square, mais l’allitération m’interdit d’utiliser un meilleur exemple), « Relay » ne simule aucun de ses lieux, et donc on a toujours l’impression qu’il s’agit simplement d’une des huit millions d’histoires qui sont racontées à travers la ville nue à un moment donné.

Il est difficile de garder quelqu’un dans un endroit aussi rempli de monde, et même si « Relay » n’est peut-être pas le texte le plus profond, il montre une compréhension aiguë de la puissance que peut avoir quelqu’un qui se démarque du bruit et propose son aide (il est révélateur que le seul ami d’Ash soit son sponsor, et « ami » pourrait être un mot généreux pour le décrire). En substance, c’est le service qu’Ash fournit à ses clients, et – comme nous commençons à le comprendre à la façon dont il sourit à Sarah à travers la fenêtre du sol au plafond de sa planque de Tribeca – il a désespérément besoin que son dernier client lui rende la pareille. C’est un peu invraisemblable à quelle vitesse elle commence à fantasmer sur ce à quoi pourrait ressembler son visage et des choses comme ça, mais tout cela fait partie du charme de l’histoire, et le film sait ce qu’il fait.

Les films de David Mackenzie sont généralement de ce type. Ce singulier compagnon de route qui ne fait jamais deux fois le même film, a réalisé un drame carcéral bouleversant (« Starred Up »), un néo-western nominé aux Oscars (« Hell or High Water ») et une épopée médiévale (« Outlaw King ») au cours des 11 dernières années seulement. Les seuls points communs facilement identifiables entre ses œuvres sont leur intérêt commun pour l’isolement masculin – souvent au milieu du chaos – et l’intelligence viscérale de leur construction, qu’il fait ressortir même s’il faut pour cela modifier un projet après sa première au festival. On pourrait dire qu’il a une tendance semi-constante à s’appuyer sur un travail de caméra à l’épaule fluide et rapide, mais l’approche stylistique de Mackenzie est toujours subordonnée à l’histoire qu’il raconte.

Exemple concret : « Relay » est tourné avec une assurance cool et svelte qui lui permet de mettre l’accent sur la lisibilité de son intrigue sans rendre ses parties mobiles trop évidentes, et bien que le film laisse sur la table toutes sortes de points « cool » pour ne pas avoir recherché une esthétique stylisée plus agressive, l’approche terre-à-terre de Mackenzie maintient le film dans la lignée de ses prédécesseurs tout en lui permettant la flexibilité de mettre en scène des séquences majeures à la vue de tous. Comme Ash, le film est à la fois captivant et invisible. De plus, l’intrigue elle-même s’avère suffisamment tortueuse pour que toute fioriture gratuite ait l’air de trop dorer la pilule.

Doux mais vulnérable, intelligent mais anonyme, désespéré de provoquer une réaction humaine mais prêt à faire tout ce qu’il faut pour y parvenir, « Relay » n’a pas pour objectif de mettre le monde à feu et à sang, il veut juste être un thriller artisanal qui communique un véritable sentiment d’investissement personnel à une époque où les entreprises préfèrent tuer un seul lanceur d’alerte plutôt que d’épargner la vie de 1 000 clients, et il y parvient avec une précision d’expert. David Mackenzie ne fera bien sûr jamais un autre film comme celui-ci, mais dans le cas peu probable où l’idée lui traverserait l’esprit, je n’aurais qu’une chose à dire en réponse : allez-y.

Note : B+

« Relay » a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto 2024. Il est actuellement à la recherche d’une distribution aux États-Unis.

