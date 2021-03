Seuls deux acteurs d’origine asiatique ont été nominés dans la catégorie: Yul Brynner («Le roi et moi»), d’origine russe, et Ben Kingsley («Gandhi», «Maison du sable et du brouillard»), dont le père est indien . Brynner et Kingsley ont chacun remporté le prix une fois.

Mais cette année, pour la première fois en 93 ans d’histoire des Oscars, il y en a deux: Steven Yeun («Minari»), né en Corée du Sud et élevé aux États-Unis, et Riz Ahmed («Sound of Metal ”), qui est un Britannique d’origine pakistanaise. Ahmed et Yeun sont tous deux nominés pour la première fois.

