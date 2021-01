Dans une tournure surprenante des événements, l’acteur anglo-pakistanais Riz Ahmed a révélé qu’il avait «secrètement» noué le nœud avec l’auteure à succès Fatima Farheen Mirza en 2020.

Riz a raconté comment il avait rencontré sa femme et ce qui a finalement conduit à quoi lors d’une apparition sur « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon« mercredi soir.

L’acteur de Rogue One a déclaré qu’ils avaient gardé toute l’affaire du mariage « super intime et socialement distante » pour des raisons évidentes. Ils n’avaient même presque pas d’invités, contrairement aux mariages typiques «Desi».

Mais les fans n’ont pas pu s’empêcher de se demander pourquoi et comment le duo a gardé les noces secrètes pendant si longtemps. Voici pourquoi. Riz a déclaré: « Je suppose que parce que nous vivons à l’ère des médias sociaux, si vous n’obtenez pas sur le mégaphone à propos de choses, c’est comme si c’était un secret. »

Parlant davantage de la façon dont il a rencontré Fatima à New York, Riz a déclaré que le couple s’était heurté «au hasard» pendant que le premier se préparait pour son rôle pour son film, «Sound of Metal».

Le duo occupait la même table dans une cafétéria et se bousculait sur la même prise pour ordinateur portable, car tous deux étaient occupés avec leurs écrits. Et c’est ainsi que la « manière moderne de se réunir » a cliqué pour eux.

« Nous avons noué une amitié, puis nous nous sommes reconnectés sur toute la ligne. Mais c’est bizarrement comme l’une des nombreuses choses sur la préparation de ce rôle qui était si spécial, cela a juste apporté beaucoup de bonté dans ma vie. » il a dit.

Cependant, l’histoire de Riz et Fatima de « heurter au hasard » leur partenaire de vie semble être une histoire d’amour tout droit sortie d’une comédie romantique et les internautes ne peuvent pas arrêter de créer un buzz à ce sujet maintenant. Beaucoup ont même exprimé leur chagrin après la nouvelle à travers un jeu meme.

Alors riz Ahmed a vraiment épousé l’auteur de l’un de mes livres préférés – fatima farheen mirza et ils se sont rencontrés dans un café en écrivant. Il est vraiment marié hein pic.twitter.com/6XvGbSDj4W – ukay (@uk_aaay) 14 janvier 2021

riz ahmed et sa femme se sont rencontrés dans un café quand ils ont atteint le même port de chargeur et maintenant ils sont mariés, putain ????? Cela ressemble littéralement à quelque chose tout droit sorti d’une fanfiction que je vais brûler, c’est si mignon pic.twitter.com/QK8XivBdkk – écorce de chatte (@gonedgirl) 14 janvier 2021

Fatima, qui aurait été élevée en Californie, est une auteure à succès du New York Times et ses livres incluent A Place for Us, parus en 2018.

Riz avait d’abord largué la bombe de vérité autour de ses roumours de mariage lors d’un épisode de Louis Theroux Mis à la terre Podcast.