Riyad Mahrez de Man City signe une nouvelle prolongation de contrat de deux ans

Riyad Mahrez a signé une nouvelle prolongation de contrat de deux ans à Manchester City, a annoncé vendredi le club.

Le joueur de 31 ans a rejoint City depuis Leicester en 2018 et a aidé l’équipe de Pep Guardiola à remporter trois titres de Premier League en quatre saisons.

– Ogden : Comment Man City a maîtrisé le mercato estival

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le nouveau contrat voit Mahrez prolonger son séjour à l’Etihad jusqu’en 2025.

“Je suis très heureux de signer le nouveau contrat”, a déclaré Mahrez au site officiel du club. “J’ai apprécié chaque minute de mon temps ici. C’est un plaisir de faire partie d’un club aussi incroyable.

“Nous avoir aidés à atteindre le succès dont nous avons joui au cours des quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a tous donné envie de chercher à accomplir encore plus.

“Je voudrais également remercier Pep, Txiki et l’équipe d’entraîneurs, à la fois pour la manière dont ils m’ont aidé à me développer en tant que joueur et pour m’avoir poussé à continuer à m’améliorer.

“Maintenant, je veux juste essayer de jouer mon rôle pour nous aider à réussir la saison prochaine et au-delà.”

Mahrez a terminé la campagne 2021-22 en tant que meilleur buteur du club avec 24 buts toutes compétitions confondues.

L’attaquant a également connu du succès à Leicester où il a joué un rôle clé aux côtés de Jamie Vardy pour aider le club à remporter le titre de champion en 2016.

Mahrez devrait profiter de plus de minutes sur le terrain la saison prochaine avec ses collègues attaquants Raheem Sterling et Gabriel Jesus quittant le club cet été.