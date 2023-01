Riyad Mahrez couronne la victoire chaotique 4-2 de Manchester City contre les Spurs

Tottenham n’a pas vraiment fait de première mi-temps ces derniers mois. En 14 matchs précédents toutes compétitions confondues, ils n’avaient marqué qu’une seule fois avant la pause. Mais qu’est-ce que c’était ? L’équipe d’Antonio Conte menait 2-0 au coup de sifflet de la mi-temps. Le stade Etihad était dans un état de tumulte, les joueurs de Manchester City partant sous les moqueries, Pep Guardiola semblant prêt à brûler. Manchester City contre Tottenham : Premier League – en direct Lire la suite City avait eu besoin d’une réponse à sa défaite dans le derby à Manchester United, et à une séquence de deux victoires en cinq matches de Premier League qui avait permis à Arsenal d’allonger sa foulée en haut du tableau. Maintenant, ils avaient vraiment besoin d’une réponse. Les buts des Spurs avaient été marqués en fin de première mi-temps par Dejan Kulusevski et Emerson Royal. Ils pouvaient sentir une répétition de leur superbe victoire ici la saison dernière; un tonique après une course décourageante. Guardiola aurait sa réponse. Dans une période frénétique, c’est Riyad Mahrez qui a décidé que ça suffisait. Il était temps que quelqu’un en bleu ciel s’impose et ce quelqu’un c’était lui. Dejan Kulusevski tire devant Ederson pour donner à Tottenham la tête à Manchester City. Photographie : Andrew Yates/EPA L’ailier en forme était au cœur des deux premiers buts de City, convertis par Julián Álvarez et, oui, Erling Haaland, bien sûr, dont la mini-sécheresse de trois matchs avait été un truc d’avant-match. Et puis c’est Mahrez qui a déplacé le jeu au-delà des Spurs, battant Hugo Lloris au visage rouge à son poteau proche et plus tard en enfonçant un autre sur lui après une erreur du remplaçant Clément Lenglet. Il y avait tout simplement trop de Spurs lors d’une seconde mi-temps traumatisante. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Plus à venir.