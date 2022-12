Rivières lunaires ? Des scientifiques britanniques au cœur d’une mission pour extraire l’eau de la roche lunaire

En 1970, Neil Armstrong a prédit qu’il y aurait des gens vivant dans des bases de recherche lunaires de style antarctique “au cours de notre vie”. Il avait tort : 50 ans se sont écoulés depuis la dernière mission Apollo avec équipage. Peut-être pas si mal, cependant. Dix ans après la mort d’Armstrong, le voyage lunaire est de retour à l’ordre du jour, avec des équipes de scientifiques du monde entier travaillant pour réaliser l’aspiration de la Nasa d’avoir des humains vivant sur la lune dans la décennie. La capsule Orion sans équipage de la NASA éclabousse après une mission lunaire “historique” Lire la suite Parmi ceux-ci se trouve une équipe multidisciplinaire de l’Open University, qui trouve des moyens d’extraire l’eau de la roche lunaire, avec l’idée que cela pourrait fournir la base d’une présence humaine continue sur la lune. Le scientifique à la tête des travaux, le professeur Mahesh Anand, envisage de vivre sur la lune dans des stations de recherche autonomes, ce qui permettrait aux humains d’explorer plus profondément le système solaire, y compris peut-être la première mission avec équipage vers Mars. « C’est notre voisin planétaire le plus proche, c’est quelque chose que vous pouvez voir chaque fois que le ciel est dégagé. Pour moi, il n’y a rien de mieux que de tendre la main à notre voisin le plus proche et de découvrir quels secrets il détient. Et il s’avère que la lune a de très nombreux secrets, dont beaucoup peuvent nous renseigner sur l’histoire de notre propre Terre », a-t-il déclaré. Anand considère la face cachée de la lune – le seul endroit du système solaire qui ne reçoit pas les rayons du soleil – « l’un des plus grands mystères de la science ». Anand étudie depuis plus d’une décennie des échantillons de roche lunaire et de poussière, connus sous le nom de régolithe, collectés lors des missions Apollo originales. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru qu’il n’y avait pas d’eau sur la lune, mais son équipe a découvert que le régolithe avait une forte teneur en oxygène, ce qui signifie que l’eau peut être produite en ajoutant de l’hydrogène et en chauffant le sol pour provoquer une réaction. Cela concordait avec les données satellitaires qui indiquent la glace d’eau aux pôles lunaires froids, ce qui a donné lieu à des recherches supplémentaires par l’Open University sur la façon dont cela peut être analysé et extrait. Les collègues d’Anand enverront un instrument qu’ils ont conçu dans la prochaine mission Artemis de la Nasa, prévue pour début 2023, appelé un spectromètre de masse exosphérique, pour forer dans la roche, prélever et analyser l’eau. La recherche sur l’extraction de l’eau est importante car il en coûte environ 1 million de dollars pour amener un kilogramme de n’importe quelle substance dans l’espace, de sorte que l’extraction de l’eau serait beaucoup plus rentable. “Si nous pouvons trouver des ressources pour vivre sur terre, nous réduisons la taille du sac à dos que nous emportons avec nous”, a déclaré Simeon Barber, le chercheur de l’Open University responsable du développement de l’instrument. Les missions robotiques sont une première étape importante. “Avant d’envoyer des humains là-bas, nous devons comprendre l’environnement, ouvrant la voie au développement d’infrastructures technologiques”, a déclaré Barber. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. Le professeur Mahesh Anand tient un morceau de roche lunaire. Photographie : avec l’aimable autorisation de l’Open University

Anand souhaite également que les chercheurs d’autres planètes apprennent des erreurs commises sur Terre en adoptant une approche plus durable. Ses recherches ont inclus la fonte de la poussière de lune avec des micro-ondes et l’utilisation d’imprimantes 3D pour construire des équipements avec lesquels construire un habitat humain, et la culture de plantes dans des cendres volcaniques, qui sont similaires à la poussière de lune.

Ce travail a également des applications sur Terre : il a utilisé la technologie des micro-ondes développée pour le retraitement de la poussière de lune afin d’extraire des matériaux précieux des déchets miniers.

Roland Trautner, responsable du développement de l’instrumentation spatiale à l’Agence spatiale européenne, qui finance et coordonne une grande partie de la recherche spatiale européenne, a déclaré que la recherche de l’Open University alimente un nouveau programme à grande échelle d’exploration lunaire européenne qui “se développe rapidement”.

“L’exploration lunaire a commencé il y a plusieurs décennies, mais elle a connu un énorme essor à l’époque de la guerre froide. L’Union soviétique et l’Occident se disputaient pour savoir qui serait le premier là-bas. Parce qu’elle était tellement motivée par la politique, la technologie était au premier plan. Il y a eu des travaux scientifiques, mais c’était en veilleuse », a-t-il déclaré, notant que seules les missions finales sont revenues avec des échantillons importants à étudier par les scientifiques, dont certains sont encore utilisés par l’Open University.

“Pendant plusieurs décennies, le financement des missions lunaires était limité, mais tout récemment, cela a repris de manière significative. Une partie de la raison est que des collègues en Chine et dans certains autres pays se sont concentrés sur la lune et ils ont été très rapides et réussis. Dans une certaine mesure, cela a engendré une nouvelle compétition, une nouvelle course vers la lune.

La nouvelle course à l’espace, cependant, est plus collaborative et davantage motivée par la science que par la politique. Trautner s’attend à ce que les atterrissages lunaires en équipage commencent d’ici trois à cinq ans, avec des bases de recherche qui acceptent des invités à l’horizon 2040-50.

Pour la première fois depuis la guerre froide, pense-t-il, « un nouveau chapitre a commencé. Ce sont des moments passionnants pour la science et l’exploration lunaires », mais il n’est pas surpris : « Pour l’humanité en tant qu’espèce, il est naturel de vouloir franchir les prochaines étapes.