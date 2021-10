Rivian, une start-up de véhicules électriques, dévoile des pertes importantes dans le dépôt d’une introduction en bourse

Rivian, un constructeur de camions électriques soutenu par Amazon et Ford Motor, a levé le rideau sur ses opérations vendredi alors qu’il se dirigeait vers l’une des offres publiques initiales les plus attendues de l’année.

Le fondateur et directeur général de Rivian, RJ Scaringe, un ingénieur studieux titulaire d’un doctorat. du MIT, a gardé un profil relativement bas et a évité de survendre ce que l’entreprise peut faire, selon les experts de l’industrie.

Rivian, qui détient plus de 10 milliards de dollars d’investissements d’Amazon, de Ford Motor et de plusieurs fonds de Wall Street, n’a pas précisé combien d’argent il s’attendait à lever dans l’offre. Ce nombre qui vient généralement dans les dépôts ultérieurs.

Comme d’autres entreprises de véhicules électriques entrant en bourse, Rivian rapporte de grosses pertes car elle a des coûts énormes pour la mise en place et l’exploitation des lignes de production et parce qu’elle n’a pas de ventes. Au premier semestre, la société a enregistré une perte de 994 millions de dollars, contre une perte de 377 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière, selon le dossier d’introduction en bourse. Tesla, le premier constructeur de voitures électriques, a subi une perte de 56 millions de dollars en 2009 avant d’entrer en bourse au milieu de 2010. Ce n’est qu’en 2020 que Tesla a réalisé son premier bénéfice annuel.

Rivian est considéré comme mieux géré et a de meilleures perspectives que certaines des entreprises de véhicules électriques qui ont déjà commencé à négocier sur le marché public. Nikola et Lordstown Motors ont mal trébuché. Et les partisans de Rivian espèrent que son camion et son SUV auront suffisamment d’attrait pour être populaires même face à la concurrence de Tesla.

Rivian avait déclaré qu’il prévoyait de commencer à livrer son camion, le R1T, en septembre et son SUV, le R1S, plus tard cette année. Le modèle le moins cher du camion coûte 67 500 $ et le SUV 70 000 $. Dans le dossier, la société a déclaré qu’au 30 septembre, elle avait environ 48 390 commandes pour son camion et son VUS aux États-Unis et au Canada de la part de clients qui ont chacun payé un acompte annulable et remboursable de 1 000 $.

Les modèles Rivian font partie d’une vague de véhicules électriques arrivant sur le marché pour défier Tesla. Plus tôt cette année, Ford Motor a commencé à vendre un véhicule utilitaire sport électrique, la Mustang Mach-E, tandis que Volkswagen a lancé son propre SUV électrique, l’ID.4. Ford est sur le point d’ajouter une version électrique de sa populaire camionnette F-150 l’année prochaine. Le F-150 est un camion de travail et ne concurrencerait pas directement le camion de Rivian, qui est davantage commercialisé comme véhicule de loisirs.

Une autre société, Lucid Motors, dirigée par un ancien dirigeant de Tesla, Peter Rawlinson, est sur le point de commencer les livraisons d’une berline de luxe, la Lucid Air, capable de parcourir jusqu’à 520 miles avec une seule charge de sa batterie, environ 100 miles plus loin que le modèle le plus long de Tesla. Comme les Model S et Model X de Tesla, l’Air s’adresse aux acheteurs fortunés, coûtant 169 000 $ avant les incitations fédérales et étatiques.

Lucid est valorisé à près de 40 milliards de dollars en bourse.

D’autres véhicules électriques devraient suivre. General Motors se prépare à commencer à vendre les VUS GMC Hummer et Cadillac Lyriq à batterie, et travaille également sur sa propre camionnette électrique. Mercedes-Benz, BMW, Hyundai et d’autres constructeurs automobiles ajoutent également de nouveaux véhicules électriques à la mêlée.

Le succès de Rivian pourrait être un coup de pouce durable à l’économie autour de la principale installation de production de l’entreprise à Normal, dans l’Illinois. L’entreprise y emploie 2 500 travailleurs et espère éventuellement doubler les effectifs.

En procédant à une introduction en bourse traditionnelle, Rivian a choisi une voie d’entrée en bourse différente de celle de Lucid, Nikola et Lordstown, qui sont toutes devenues des sociétés publiques en fusionnant avec une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, qui était déjà en bourse. De nombreux SPAC ont été mis en place depuis le début de l’année dernière, mais les critiques affirment que les accords offrent aux petits investisseurs moins de protections qu’une introduction en bourse traditionnelle.