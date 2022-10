Rivian rappelle les camionnettes R1T et les VUS R1S en raison d’un risque d’accident potentiel

Le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive a émis un rappel de ses camionnettes R1T, de ses véhicules utilitaires sport R1S et de ses fourgonnettes de livraison EDV en raison d’un problème qui pourrait augmenter le risque d’accident des conducteurs. Le rappel couvre presque tous les véhicules que la société a livrés aux clients, selon les rapports, bien que Rivian indique que seul un petit pourcentage de ceux-ci pourrait être réellement affecté par un problème impliquant une fixation potentiellement desserrée.

Rivien dit un écrou desserré pourrait affecter la capacité des conducteurs à diriger et que les propriétaires devraient faire inspecter leurs véhicules et, si nécessaire, faire serrer la fixation.

“Si vous ressentez un bruit excessif, des vibrations ou une dureté de la suspension avant, ou un changement dans les performances ou la sensation de la direction, vous devez appeler immédiatement”, lit une lettre aux propriétaires de véhicules du PDG de Rivian, RJ Scaringe.

Environ 13 000 véhicules sont concernés par le rappel, selon un rapport de samedi par l’Associated Press. Rivian dit que sept rapports potentiellement liés au problème ont été faits, sans aucune blessure signalée.

Le correctif prend quelques minutes et Rivian s’attend à avoir terminé toutes les réparations dans environ 30 jours.

“Une attache de fusée de direction insuffisamment serrée pourrait provoquer un carrossage excessif des roues ou, dans de rares cas, une séparation, affectant la capacité du conducteur à contrôler le véhicule et augmentant le risque d’accident”, lit-on. un avis dans la section Support Center du site Web de Rivian.

L’avis indique que Rivian offrira aux clients des “rendez-vous gratuits pour le service mobile, des visites sans rendez-vous dans les centres de service Rivian ou des lieux de service éphémères, et des rendez-vous prioritaires dans les centres de service Rivian” pour résoudre le problème. Les clients peuvent appeler le (855) 748-4265 pour toute question.

La startup Rivian fabrique le pick-up R1T et le SUV R1S. Il fabrique également une camionnette de livraison développée avec Amazon, et il a annoncé un partenariat e-van avec Mercedes-Benz.

À propos de la camionnette électronique de Rivian, Tim Stevens de CNET a déclaré : “Bien qu’il soit difficile de douter que le Ford F-150 Lightning soit le camion électrique le plus important du moment – en dehors de l’hyperbolique (et encore inexistant) Tesla Cybertruck — c’est le Rivian R1T qui semble avoir conquis le cœur et l’esprit de la plupart des camionneurs potentiels. »

Il semble également avoir été remarqué par le PDG d’Apple, Tim Cook.

Rivian est devenu public l’année dernière et sa valeur marchande a rapidement décollé, a noté l’AP, mais les actions de la société ont baissé de près de 70 % jusqu’à présent cette année.