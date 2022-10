Rivian rappelle 13 000 véhicules pour boulon desserré

CNN

Rivian, la société de véhicules électriques basée à Irvine, en Californie, rappelle presque tous les véhicules qu’elle a produits pour resserrer une fixation desserrée dans la suspension avant des véhicules. Le rappel concerne 12 212 camionnettes, fourgonnettes et VUS électriques, selon les documents déposés par la société auprès de la National Highway Traffic Safety Administration.

Le constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon a envoyé vendredi des messages à ses clients pour les informer du rappel, selon un communiqué de la société, qui a souligné qu’il n’avait pas encore entendu parler de blessures à la suite du problème.

Sept cas potentiellement liés à ce problème ont été signalés et aucune blessure n’a été signalée, selon Rivian. Les clients qui commencent à remarquer des bruits ou des vibrations inhabituels à l’avant de leur véhicule sont invités à contacter Rivian immédiatement. L’entreprise envisage de mettre en place un service “pop-up” dans les zones à forte densité de propriétaires de Rivian.

La déclaration a poursuivi en disant que la société a la capacité d’inspecter tous les véhicules concernés et d’effectuer les réparations nécessaires dans les 30 jours, et qu’il n’y a aucun coût pour les clients, ni aucun impact financier important pour la société.

Rivian produit la camionnette électrique R1T, le SUV R1S et les camionnettes de livraison électriques pour Amazon, qui est le plus gros investisseur de la société. Il s’agit du troisième rappel de l’entreprise, selon la NHTSA. L’entreprise a rappelé environ 500 véhicules en août pour un problème d’airbag et environ 200 véhicules en mai pour un problème d’ancrage de ceinture de sécurité.

Le problème actuel concerne un écrou sur la suspension avant des véhicules qui n’a peut-être pas été suffisamment serré lors de la fabrication. Rivian demande aux clients d’amener leurs camions dans un centre de service Rivian pour faire inspecter et resserrer l’écrou si nécessaire. Les clients peuvent également demander une visite à partir d’une unité de service mobile Rivian. Dans le cas où les véhicules des clients doivent être conservés pour le service pendant une période prolongée, des véhicules de prêt seront fournis.

Rivian a son siège social à Irvine, en Californie, mais son usine de fabrication se trouve à Normal, dans l’Illinois. La société envisage également d’ouvrir une usine de fabrication en Géorgie et a récemment annoncé des pourparlers avec Mercedes pour investir conjointement dans la fabrication de fourgonnettes électriques en Europe.