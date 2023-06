Rivian espère gagner des crédits carbone pour ses chargeurs de VE, y compris ceux des maisons

La société, basée à Irvine, a reçu des critiques élogieuses de la part des clients et des critiques automobiles pour la conception moderne, la puissance et les caractéristiques de luxe de sa camionnette électrique et de son SUV haut de gamme, connus sous le nom de R1T et R1S.

L’application Verra indique que l’ajout d’une infrastructure de recharge « encourage une augmentation de la recharge et de l’utilisation des véhicules électriques », qui à son tour déplace les voitures et les camions à essence et réduit la pollution par les gaz à effet de serre. Il estime que le réseau de recharge en question réduira les émissions de 200 000 tonnes métriques par an d’ici la fin d’une période de projet de sept ans.

Verra examine toujours le projet proposé et aucun crédit carbone n’a encore été émis ou vendu.

Andrew Peterman, directeur des énergies renouvelables de Rivian, a défendu la proposition, déclarant dans une réponse préparée que le programme pourrait aider à accélérer le passage à un secteur des transports sans carbone.

«Les sources de revenus alternatives de programmes comme celui-ci rendent non seulement possible la transition à grande échelle vers un transport électrique propre (et à la vitesse nécessaire), mais permettent également à des entreprises comme Rivian de le faire tout en générant un impact positif plus important pour les communautés, la conservation et le climat», il a dit.

Il a souligné que l’entreprise elle-même n’utilisait pas les compensations carbone pour atteindre ses propres objectifs climatiques. Rivian n’a pas répondu aux préoccupations soulevées au sujet de l’inclusion des chargeurs résidentiels, ou à une question de savoir s’il a déjà commencé à insérer un langage revendiquant la propriété des « attributs environnementaux » dans les contrats des clients ou d’autres documents.

Crédits crédibles

L’un des tests fondamentaux pour les programmes de compensation carbone est connu sous le nom d’additionnalité : un projet est considéré comme « supplémentaire » s’il apporte des avantages climatiques qui ne se seraient produits que grâce à l’argent gagné grâce à la vente de crédits carbone. Si les réductions d’émissions devaient se produire de toute façon, les crédits carbone n’étaient pas le moteur et ne peuvent donc pas annuler de manière plausible la pollution d’une autre partie.

Plusieurs observateurs étaient sceptiques quant à la réussite de ce test pour que Rivian installe des chargeurs de VE ou incite les autres à le faire, compte tenu des tendances du marché, du soutien politique croissant et de certaines des propres déclarations de l’entreprise.

Barbara Haya, directrice du Carbon Trading Project de l’UC Berkeley, affirme que la proposition suppose effectivement que ces chargeurs ne seraient pas installés sans les fonds supplémentaires provenant des crédits carbone, même si davantage de constructeurs automobiles produisent des véhicules électriques, davantage de consommateurs les achètent et davantage de politiques gouvernementales soutiennent le achat de véhicules et construction de réseaux de recharge.