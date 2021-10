Rivian, constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon et Ford, annonce son entrée en bourse

Rivian Automotive, une société développant des véhicules électriques, y compris des camionnettes de livraison commerciales pour Amazon, a déposé vendredi un premier appel public à l’épargne. La société vise à négocier sur le Nasdaq sous le symbole boursier « RIVN ».

Son formalités administratives montre une perte nette de 994 millions de dollars sur des revenus nuls au cours des six premiers mois de 2021. En 2020, la perte nette de la société s’est élevée à 1,02 milliard de dollars.

La société a écrit dans son dossier: « Nous sommes une entreprise en phase de développement et n’avons pas généré de revenus matériels à ce jour. La production et les livraisons de véhicules ont commencé en septembre 2021. » Rivian a battu Tesla, GM et Ford sur le marché avec un pick-up électrique, le R1T, qui a reçu embrasé de bonne heure Commentaires. La société prévoit de lancer un SUV à sept passagers appelé R1S en décembre, a-t-elle déclaré dans le dossier.

Le PDG RJ Scaringe, qui a un doctorat. du Sloan Automotive Laboratory du Massachusetts Institute of Technology, fondé Rivian en 2009. La société est basée à Irvine, en Californie, avec 6 274 employés à la fin juin. Elle exploite une usine d’assemblage de véhicules à Normal, dans l’Illinois.

Amazon et Ford détiennent chacun plus de 5% de la société. Peter Krawiec, vice-président directeur du développement mondial des entreprises et des affaires d’Amazon, siège au conseil d’administration de Rivian.

L’activité véhicules utilitaires de Rivian dépendra fortement d’Amazon dans un avenir prévisible. La société a déclaré qu’Amazon avait des droits exclusifs pour acheter des véhicules de livraison électriques à Rivian pendant au moins quatre ans, et le droit de premier refus après cela.

Comme Tesla, Rivian reste un constructeur automobile non syndiqué pour le moment. Le dossier de l’entreprise reconnaissait que ce statut pourrait changer et avoir un impact sur les coûts de main-d’œuvre.

